Обвиняемых в избиении человека в московском метро отправят в колонию строгого режима

Три фигуранта дела об избиении человека в столичном метро по решению Измайловского суда Москвы были приговорены к срокам от 8,5 до 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.