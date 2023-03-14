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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Обвиняемых в избиении человека в московском метро отправят в колонию строгого режима

Сегодня, 14:09
Три фигуранта дела об избиении человека в столичном метро по решению Измайловского суда Москвы были приговорены к срокам от 8,5 до 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости. «Залибекову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима, Мусалаеву — 11 лет строгого режима, Ханмагомедову — 12 лет строгого режима», — цитирует издание сообщение пресс-службы суда.

Инцидент произошел 4 октября 2021 года в Москве. Три пассажира поезда метро вступили конфликт с 25-летним парнем, который ехал с ними в одном вагоне. Они сильно избили его, после чего попытались скрыться, однако были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Действия злоумышленников СК квалифицировал как покушение на убийство. Мэр столицы Сергей Собянин обязал метрополитен выделить пострадавшему, Роману Ковалеву, компенсацию в размере 2 млн рублей.

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