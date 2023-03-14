Нет желающих. Стало известно, почему дом с трещиной в Омске никак не могут починить

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Жители дома №97 по улице 50 лет Профсоюзов пожаловались на трещину, которая проходит по стене здания. Капремонт фасада запланирован только на 2032–2034 годы. У собственников есть возможность сделать ремонт раньше этого срока, но для этого требуется спецсчет.
Жильцы опасаются, что может повториться истории с обрушением как на улице 20-го партсъезда, 53.
В Фонде капремонта Омской области уточнили, что в 2022 году из-за отсутствия заявок провалились электронные аукционы по отбору подрядчика для проведения ремонта. Сейчас же готовится конкурсная документация для проведения нового аукциона.
«Перенос сроков капремонта в доме по указанному адресу связан с актуализацией региональной программы капремонта. Такая процедура проводится ежегодно. Во внимание берется межремонтный период и требования к финансовой устойчивости регионального оператора (план под собираемые деньги)», — сообщили в фонде.
Вдобавок из-за трещины в доме собственникам предложили обратиться в обслуживающую организацию и в администрацию города.
В мэрии города сообщили, что для признания дома аварийным необходимо собрать документы и обратиться в специализированную комиссию. Отметим, что решение может принять только межведомственная комиссия.
«Управление домом осуществляет ООО ЖКХ „Каскад“. Дом не признан аварийным, жители данного дома не обращались в межведомственную комиссию по признанию жилого фонда непригодным для проживания. Собственники МКД приняли решение использовать денежные средства с текущего ремонта на ремонт системы отопления», — уточняют в мэрии.