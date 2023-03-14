Нет желающих. Стало известно, почему дом с трещиной в Омске никак не могут починить

Жители дома №97 по улице 50 лет Профсоюзов пожаловались на трещину, которая проходит по стене здания. Капремонт фасада запланирован только на 2032–2034 годы. У собственников есть возможность сделать ремонт раньше этого срока, но для этого требуется спецсчет.