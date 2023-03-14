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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Нет желающих. Стало известно, почему дом с трещиной в Омске никак не могут починить

14 марта 2023, 11:16
Фото: Город55

Омичам предложили подать документы на признание дома с трещиной аварийным

В прошлом году провалился аукцион по отбору подрядчика для проведения ремонта.

Жители дома №97 по улице 50 лет Профсоюзов пожаловались на трещину, которая проходит по стене здания. Капремонт фасада запланирован только на 2032–2034 годы. У собственников есть возможность сделать ремонт раньше этого срока, но для этого требуется спецсчет.

Жильцы опасаются, что может повториться истории с обрушением как на улице 20-го партсъезда, 53.

В Фонде капремонта Омской области уточнили, что в 2022 году из-за отсутствия заявок провалились электронные аукционы по отбору подрядчика для проведения ремонта. Сейчас же готовится конкурсная документация для проведения нового аукциона.

«Перенос сроков капремонта в доме по указанному адресу связан с актуализацией региональной программы капремонта. Такая процедура проводится ежегодно. Во внимание берется межремонтный период и требования к финансовой устойчивости регионального оператора (план под собираемые деньги)», — сообщили в фонде.

Вдобавок из-за трещины в доме собственникам предложили обратиться в обслуживающую организацию и в администрацию города.

В мэрии города сообщили, что для признания дома аварийным необходимо собрать документы и обратиться в специализированную комиссию. Отметим, что решение может принять только межведомственная комиссия.

«Управление домом осуществляет ООО ЖКХ „Каскад“. Дом не признан аварийным, жители данного дома не обращались в межведомственную комиссию по признанию жилого фонда непригодным для проживания. Собственники МКД приняли решение использовать денежные средства с текущего ремонта на ремонт системы отопления», — уточняют в мэрии.
Трещины и разрушения. В Омске началась проверка разрушающегося дома на Энтузиастов
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#Ксения Карагодина#Омск#Трещина в доме#Аварийное жилье#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Соцсети#Новости#Омская область
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