Налоговая решила банкротить санаторий «Рассвет», принадлежащий Нателе Полежаевой

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Межрайонная инспекция Налоговой службы №7 по Омску подала в арбитражный суд заявление с требованием признать несостоятельным должником ООО «Санаторий „Рассвет“. Этот документ был зарегистрирован вчера, 13 марта.
ООО принадлежит Нателе Полежаевой, бывшей невестке первого омского губернатора Леонида Полежаева (ее бывший муж Константин Полежаев сейчас руководит областной больницей на Березовой и заседает в региональном заксобрании). Стоит отметить, что Полежаева владеет еще и ООО «Парк отель „Рассвет“ и „Центр реабилитации „Рассвет“. Все эти юридические лица связаны с одним и тем же санаторием в Городке Нефтяников.
Бывшая невестка бывшего губернатора уже давно переживает непростые времена. Город55 писал о банкротстве еще одной ее фирмы, «Альфаинвест», из-за которого было продано на торгах здание поликлиники нефтезавода. ООО «Санаторий „Рассвет“ уже было на грани банкротства в 2019 году, и тоже из-за долгов по налогам.