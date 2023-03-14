Налоговая решила банкротить санаторий «Рассвет», принадлежащий Нателе Полежаевой

Бывшая невестка бывшего губернатора уже давно переживает непростые времена. Город55 писал о банкротстве еще одной ее фирмы, «Альфаинвест», из-за которого было продано на торгах здание поликлиники нефтезавода. ООО «Санаторий „Рассвет“ уже было на грани банкротства в 2019 году, и тоже из-за долгов по налогам.