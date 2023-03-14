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На здании омской кадетской школы установили мемориальные доски участникам СВО

14 марта 2023, 07:26
Фото: пресс-служба администрации Омска
Торжественное мероприятие открытия прошло при школе-интернате. Присутствовали представители министерств, мэрии и казачьего войска. Сразу две памятные доски установили у входа в школу.

Как сообщила пресс-служба администрации Омска, мемориальные доски Александру Хохлову и Станиславу Черкашину установили на фасаде здания «Казачья кадетская школа-интернат среднего общего образования имени Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова».

На торжественном мероприятии помимо педагогов, родственников и друзей участников СВО присутствовали представители министерства региональной безопасности и министерства образования, представители мэрии, администрации Советского округа, автобронетанкового института и Сибирского казачьего войска.

Александр Хохлов был командиром танковой роты. Погиб 12 марта 2022 года вместе с экипажем во время штурма Мариуполя. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Станислав Черкашин был командиром танкового батальона. Погиб в результате огневого налета. Также награжден Орденом Мужества посмертно.

Напомним, перед омским Горсоветом недавно встала задача по организации работ по установке мемориальных досок. Хотят разработать единую эстетическую систему и упростить процедуру выдачи разрешений на установку.

В Омске будут разрабатывать единую программу по установке мемориальных досок
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#Дарья Зыкова#Омск#Мэрия#Сво#Мемориальная доска#Память#Спецоперация#Общество#Город#Новости
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