На здании омской кадетской школы установили мемориальные доски участникам СВО

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Как сообщила пресс-служба администрации Омска, мемориальные доски Александру Хохлову и Станиславу Черкашину установили на фасаде здания «Казачья кадетская школа-интернат среднего общего образования имени Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова».
На торжественном мероприятии помимо педагогов, родственников и друзей участников СВО присутствовали представители министерства региональной безопасности и министерства образования, представители мэрии, администрации Советского округа, автобронетанкового института и Сибирского казачьего войска.
Александр Хохлов был командиром танковой роты. Погиб 12 марта 2022 года вместе с экипажем во время штурма Мариуполя. Посмертно награжден Орденом Мужества.
Станислав Черкашин был командиром танкового батальона. Погиб в результате огневого налета. Также награжден Орденом Мужества посмертно.
Напомним, перед омским Горсоветом недавно встала задача по организации работ по установке мемориальных досок. Хотят разработать единую эстетическую систему и упростить процедуру выдачи разрешений на установку.