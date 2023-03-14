На Левобережье Омска за миллион продают кафе «Старая мельница»

Напомним, что на выходных возле кафе «Хмелек» на проспекте Комарова, 12 произошла поножовщина. Кадры видеозаписи, на которой десятки людей дерутся на парковке у заведения, появились в соцсетях. При этом в полицию в тот день по поводу случившегося никто не сообщал.