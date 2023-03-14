На Левобережье Омска за миллион продают кафе «Старая мельница»

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
На одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже кафе «Старая мельница», которое находится на улице Дианова, 13. За готовый бизнес собственник просит 1 миллион рублей.
По словам продавца, площадь кафе составляет 150 квадратных метров. Вместе с помещением покупателю также достанется все оборудование и мебель. При этом владелец также заявляет, что бизнес рентабельный, а у кафе отсутствуют конкуренты.
«Возможность работать круглосуточно. Обмен на комнаты, авто и прочее не интересен», — уточнил продавец.
Интересно, что двумя месяцами ранее цена кафе была на 500 тысяч больше. Тогда хозяин в качестве цели продажи называл срочную необходимость в денежных средствах.
Кафе «Старая мельница» успело отметиться в негативной новостной повестке. В феврале 2016 года между двумя компаниями посетителей произошел конфликт, который не обошелся без применения холодного оружия. Однако последние отзывы, оставленные посетителями после посещения заведения, свидетельствуют, что в «Старой мельнице» обстановка улучшилась.
Напомним, что на выходных возле кафе «Хмелек» на проспекте Комарова, 12 произошла поножовщина. Кадры видеозаписи, на которой десятки людей дерутся на парковке у заведения, появились в соцсетях. При этом в полицию в тот день по поводу случившегося никто не сообщал.