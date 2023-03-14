МВД Турции: более 6,6 тыс жертв землетрясений — иностранцы

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС. «На данный момент известно о 48 448 погибших. Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6660. В основном это наши сирийские братья и сёстры», — цитирует издание главу МИД.
По информации, которой поделился министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, общий ущерб от землетрясений в стране на сегодняшний день составляет около 80 миллиардов долларов.