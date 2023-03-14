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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

МВД Турции: более 6,6 тыс жертв землетрясений — иностранцы

Сегодня, 13:12
Министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате природных бедствий в республике погибло более 6,6 тысяч иностранцев, преимущественно сирийцев.

Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС. «На данный момент известно о 48 448 погибших. Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6660. В основном это наши сирийские братья и сёстры», — цитирует издание главу МИД.

По информации, которой поделился министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, общий ущерб от землетрясений в стране на сегодняшний день составляет около 80 миллиардов долларов.

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