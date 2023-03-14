Молокозавод депутата-банкрота Головачева купил экс-глава Горьковского поселения

ООО, проходящее сейчас процедуру банкротства, было основано Сергеем Головачевым, который два созыва заседал в региональном Законодательном собрании и тоже был признан несостоятельным должником (как физическое лицо). Этот бизнесмен занимался сельским хозяйством в Горьковском районе, а в какой-то момент решил вложиться в свиноводство в Пермском крае, но эта затея оказалась убыточной.