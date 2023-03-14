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Молокозавод депутата-банкрота Головачева купил экс-глава Горьковского поселения

14 марта 2023, 08:05
Фото: 1MI
иллюстрация
Объект достался Владимиру Максимову по цене ниже изначальной.

Конкурсный управляющий ООО «Свинокомплекс „Ударный“, прописанного в Горьковском районе Омской области, смог продать один из активов предприятия. Речь о молокозаводе, расположенном в райцентре Горьковское, на улице Ленина. Изначально объект оценивался в 2,63 млн рублей, но предпринимателю Владимиру Максимову он достанется за 2,15 млн рублей.

ООО, проходящее сейчас процедуру банкротства, было основано Сергеем Головачевым, который два созыва заседал в региональном Законодательном собрании и тоже был признан несостоятельным должником (как физическое лицо). Этот бизнесмен занимался сельским хозяйством в Горьковском районе, а в какой-то момент решил вложиться в свиноводство в Пермском крае, но эта затея оказалась убыточной.

Бизнесмен, купивший молокозавод, сейчас владеет и руководит ООО «Макс», которое специализируется на торговле, но в последние годы не ведет никакой деятельности. Интересно, что в 2012–2015 годах, когда Головачев вполне успешно вел свои дела в Горьковском районе, этот самый Владимир Максимов был главой Горьковского поселения.

 

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#Николай Эйхвальд#Горьковский район#Экономика#Новости#Сергей Головачев#Владимир Максимов
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