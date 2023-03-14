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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

МЧС предупредило омичей о надвигающейся буре

14 марта 2023, 10:24
Фото: Город55
В регионе ожидаются неблагоприятные погодные явления.

15 марта в Омскую Область придут неблагоприятные погодные явления. В регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, метель, порывы ветра 15-18 м/с. Также местами гололедица на дорогах и снежные заносы. Об этом предупреждает Обь-Иртышское УГМС.

Главное управление МЧС России по Омской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, а также соблюдать все правила безопасности.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, необходимо снижать скорость движения и увеличивать дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений», — уточняют в МЧС.

Вдобавок омичам лучше обходить неустойчивые конструкции и рекламные щиты, а также не оставлять детей без присмотра.

В ближайшие дни МЧС просит омичей быть осторожнее на дорогах из-за непогоды
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#Ксения Карагодина#Плохая погода#Опасная погода#Погода#Снег#Мокрый снег#Дождь#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Новости#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области
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