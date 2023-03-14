МЧС предупредило омичей о надвигающейся буре

15 марта в Омскую Область придут неблагоприятные погодные явления. В регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, метель, порывы ветра 15-18 м/с. Также местами гололедица на дорогах и снежные заносы. Об этом предупреждает Обь-Иртышское УГМС.