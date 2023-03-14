МЧС предупредило омичей о надвигающейся буре

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
15 марта в Омскую Область придут неблагоприятные погодные явления. В регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, метель, порывы ветра 15-18 м/с. Также местами гололедица на дорогах и снежные заносы. Об этом предупреждает Обь-Иртышское УГМС.
Главное управление МЧС России по Омской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, а также соблюдать все правила безопасности.
«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, необходимо снижать скорость движения и увеличивать дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений», — уточняют в МЧС.
Вдобавок омичам лучше обходить неустойчивые конструкции и рекламные щиты, а также не оставлять детей без присмотра.