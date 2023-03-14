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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Массовый заплыв по полынье, сероводород в воздухе и надвигающаяся буря. Омск за день

14 марта 2023, 15:07
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске устроили массовый заплыв по полынье

Омичи экипировались спасжилетами и отправились покорять полынью. В сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области» появилось видео с раннего заплыва на надувных лодках для массовых сплавов. Омичи стартовали с верха набережной, используя одну из лодок в качестве тюбинга. После чего «первопроходцев» догнали остальные гребцы. У всех участников были спасательные жилеты. Отметим, что кто-то сплавлялся в гидрокостюме, а кто-то даже без перчаток, в обычной одежде. Сидели гребцы на бортах, плыли по полынье в сторону метромоста. Судя по видео, погрузка прошла успешно, и никто не упал в ледяную воду.

Отчалили от сугроба у Речного вокзала. Омичи устроили массовый заплыв по полынье
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Новость №2. В Омске ночью зафиксировали двойное превышение сероводорода

В сообществе проекта «Дыши! Омск» омичи пожаловались на неприятные запахи, дошедшие до Левобережья. К ним подключились и жители Октябрьского округа. В пресс-службе минприроды Омской области прокомментировали, что сегодня ночью на автоматизированном посту на улице 10 лет Октября было зафиксировано двойное превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода. Отметим, что на остальных постах превышения не фиксировались. По итогу информацию о превышениях передали в Росприроднадзор.

Головная боль, риск отека легких и судорог. Омск ночью затянуло сероводородом
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Новость №3. Омичей предупредили о надвигающейся буре

15 марта в Омскую Область придут неблагоприятные погодные явления. Обь-Иртышское УГМС предупреждает, что в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, гололедица на дорогах, снежные заносы, метель, порывы ветра 15-18 м/с. Главное управление МЧС России по Омской области просит водителей быть внимательными на дорогах, при необходимости снижать скорость, избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. А пешеходам стараться обходить неустойчивые конструкции и рекламные щиты.

МЧС предупредило омичей о надвигающейся буре
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Итоги дня#Новости#Омск#Омская область
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