Массовый заплыв по полынье, сероводород в воздухе и надвигающаяся буря. Омск за день

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Новость №1. В Омске устроили массовый заплыв по полынье
Омичи экипировались спасжилетами и отправились покорять полынью. В сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области» появилось видео с раннего заплыва на надувных лодках для массовых сплавов. Омичи стартовали с верха набережной, используя одну из лодок в качестве тюбинга. После чего «первопроходцев» догнали остальные гребцы. У всех участников были спасательные жилеты. Отметим, что кто-то сплавлялся в гидрокостюме, а кто-то даже без перчаток, в обычной одежде. Сидели гребцы на бортах, плыли по полынье в сторону метромоста. Судя по видео, погрузка прошла успешно, и никто не упал в ледяную воду.
Новость №2. В Омске ночью зафиксировали двойное превышение сероводорода
В сообществе проекта «Дыши! Омск» омичи пожаловались на неприятные запахи, дошедшие до Левобережья. К ним подключились и жители Октябрьского округа. В пресс-службе минприроды Омской области прокомментировали, что сегодня ночью на автоматизированном посту на улице 10 лет Октября было зафиксировано двойное превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода. Отметим, что на остальных постах превышения не фиксировались. По итогу информацию о превышениях передали в Росприроднадзор.
Новость №3. Омичей предупредили о надвигающейся буре
15 марта в Омскую Область придут неблагоприятные погодные явления. Обь-Иртышское УГМС предупреждает, что в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, гололедица на дорогах, снежные заносы, метель, порывы ветра 15-18 м/с. Главное управление МЧС России по Омской области просит водителей быть внимательными на дорогах, при необходимости снижать скорость, избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. А пешеходам стараться обходить неустойчивые конструкции и рекламные щиты.