Массовый заплыв по полынье, сероводород в воздухе и надвигающаяся буря. Омск за день

Омичи экипировались спасжилетами и отправились покорять полынью. В сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области» появилось видео с раннего заплыва на надувных лодках для массовых сплавов. Омичи стартовали с верха набережной, используя одну из лодок в качестве тюбинга. После чего «первопроходцев» догнали остальные гребцы. У всех участников были спасательные жилеты. Отметим, что кто-то сплавлялся в гидрокостюме, а кто-то даже без перчаток, в обычной одежде. Сидели гребцы на бортах, плыли по полынье в сторону метромоста. Судя по видео, погрузка прошла успешно, и никто не упал в ледяную воду.