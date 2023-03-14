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Мальчик в больнице. Во дворе омской школы на ребенка упала наледь с крыши

14 марта 2023, 06:57
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске завели уголовное дело о халатности из-за падения наледи на школьника

11-летний ребенок сейчас в больнице с травмами головы. Делом о халатности занимается следственный комитет и прокуратура.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что следователи возбудили уголовное дело о халатности. Причиной послужило то, что 13 марта 11-летнему мальчику свалилась на голову наледь со школьной крыши. Ребенок сейчас в больнице с травмами головы. Ведутся следственные действия для установления виновных.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что также инициировала по этому происшествию проверку. В ведомстве дополнили, что произошло это с учащимся 5 класса школы № 133. Прокуратура в ходе проверки оценит меры по обеспечению безопасности детей руководством школы. Прокурорами взято на контроль расследование дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность».

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#Дарья Зыкова#СУ СКР Омской области#Пострадал ребенок#Школа#Халатность#Уголовное дело#Школьник#Наледь#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Дети#Прокуратура
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