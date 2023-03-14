Мальчик в больнице. Во дворе омской школы на ребенка упала наледь с крыши

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что также инициировала по этому происшествию проверку. В ведомстве дополнили, что произошло это с учащимся 5 класса школы № 133. Прокуратура в ходе проверки оценит меры по обеспечению безопасности детей руководством школы. Прокурорами взято на контроль расследование дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность».