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Posted Сегодня, 19:00

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Лизинговые компании подали иск на более чем $3,5 млрд за оставшиеся в РФ самолёты

Сегодня, 19:00
Крупнейший владелец коммерческих самолетов AerCap, а также компании Dubai Aerospace Enterprise, Merx Aviation, KDAC Aviation Finance и Falcon подали иск на более чем $3,5 млрд в высоком суде Лондона из-за отказа страховщиков выплатить компенсации за самолеты, оставшиеся в РФ.

Российские авиакомпании отказались возвращать их после начала военной операции на Украине, пишет rtvi.com.

Судебное разбирательство начнется в 2024 году и может стать одним из крупнейших в британской страховой сфере за последние годы. Крупнейший истец, компания AerCap, требует $3,5 млрд за потерю 116 самолетов и 23 двигателей, а ответчиками выступают 11 страховых компаний, включая группы AIG, Lloyd’s of London, Fidelis, Chubb и Swiss Re.

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