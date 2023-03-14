Лизинговые компании подали иск на более чем $3,5 млрд за оставшиеся в РФ самолёты

Крупнейший владелец коммерческих самолетов AerCap, а также компании Dubai Aerospace Enterprise, Merx Aviation, KDAC Aviation Finance и Falcon подали иск на более чем $3,5 млрд в высоком суде Лондона из-за отказа страховщиков выплатить компенсации за самолеты, оставшиеся в РФ.