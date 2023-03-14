Лизинговые компании подали иск на более чем $3,5 млрд за оставшиеся в РФ самолёты

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Российские авиакомпании отказались возвращать их после начала военной операции на Украине, пишет rtvi.com.
Судебное разбирательство начнется в 2024 году и может стать одним из крупнейших в британской страховой сфере за последние годы. Крупнейший истец, компания AerCap, требует $3,5 млрд за потерю 116 самолетов и 23 двигателей, а ответчиками выступают 11 страховых компаний, включая группы AIG, Lloyd’s of London, Fidelis, Chubb и Swiss Re.