Капризы — это норма. Омичам рассказали о весеннем поведении погоды

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что весна в Омской области пока не перейдет к устойчивой суточной температуре. Если днем 12 марта температура воздуха была -2…0, то ночью она понизилась до -10…-21. На профессиональном языке метеорологов такие скачки называются: «большой суточный ход температуры».
«Ночью 13 марта отмечался сильный рост атмосферного давления, повсеместно похолодало. Самая низкая температура воздуха -21 отмечалась в Шербакуле и Полтавке. В Омске было -13. Такое похолодание носит кратковременный характер», — прокомментировала ситуацию начальник «Обь-Иртышского УГМС» Наталия Криворучко.
Синоптики сообщили, что большой суточный ход температуры воздуха для весны — естественное явление: обычный спутник таяния снега. Напомнили, что дневная оттепель и влажность ночами приводят к изморози. Максимальный диаметр в 28 мм зафиксировали в Павлоградке.
В ближайшие дни с 14 по 16 марта неустойчивая погода в регионе сохранится. Завтра снова пойдет дождь со снегом, усилится ветер. 16 марта осадки пойдут на спад, но уйдут не полностью. Высока вероятность, что на дорогах будет гололед. Суточные колебания температуры обещают от -7…-12 градусов ночью до 0…+5 градусов днем.