Капризы — это норма. Омичам рассказали о весеннем поведении погоды

В ближайшие дни с 14 по 16 марта неустойчивая погода в регионе сохранится. Завтра снова пойдет дождь со снегом, усилится ветер. 16 марта осадки пойдут на спад, но уйдут не полностью. Высока вероятность, что на дорогах будет гололед. Суточные колебания температуры обещают от -7…-12 градусов ночью до 0…+5 градусов днем.