Капитальным ремонтом детских садов в Омске пока некому заниматься

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В Омском городском совете сегодня заседает комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки — изменение положения о департаменте строительства, предложенное городской администрацией.
Как рассказал докладчик, глава депстроя Михаил Веселев, речь идет о наделении ведомства новой функцией — проводить капитальный ремонт муниципальных детских садов. С 2020 года департамент может ремонтировать школы, теперь настал черед дошкольных учреждений.
— В обозримом прошлом таких работ вообще не было, — ответил на уточняющий вопрос главы комитета вице-мэр Владимир Куприянов. — В этом году федерация начала выделять финансирование, появилась необходимость в такой функции.
По словам Веселева, на текущий год запланирован капремонт детского сада на улице Гризодубовой.
— Чтобы начать эту работу официально, мы и вносим эти изменения, — объяснил он.
В этом году чиновники планируют отремонтировать, помимо одного детсада, три школы. В планах на 2024–2025 годы ремонт как минимум 14 школ, но, согласно данным Минобра, число объектов может увеличиться до 26.
У депутатов по понятным причинам не нашлось возражений. Они одобрили инициативу мэрии. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании Городского совета.