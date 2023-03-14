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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Капитальным ремонтом детских садов в Омске пока некому заниматься

14 марта 2023, 09:53
Фото: 1MI
иллюстрация
Городскому совету предложили наделить этой функцией департамент строительства.

В Омском городском совете сегодня заседает комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки — изменение положения о департаменте строительства, предложенное городской администрацией.

Как рассказал докладчик, глава депстроя Михаил Веселев, речь идет о наделении ведомства новой функцией — проводить капитальный ремонт муниципальных детских садов. С 2020 года департамент может ремонтировать школы, теперь настал черед дошкольных учреждений.

— В обозримом прошлом таких работ вообще не было, — ответил на уточняющий вопрос главы комитета вице-мэр Владимир Куприянов. — В этом году федерация начала выделять финансирование, появилась необходимость в такой функции.

По словам Веселева, на текущий год запланирован капремонт детского сада на улице Гризодубовой.

— Чтобы начать эту работу официально, мы и вносим эти изменения, — объяснил он.

В этом году чиновники планируют отремонтировать, помимо одного детсада, три школы. В планах на 2024–2025 годы ремонт как минимум 14 школ, но, согласно данным Минобра, число объектов может увеличиться до 26.

У депутатов по понятным причинам не нашлось возражений. Они одобрили инициативу мэрии. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании Городского совета.

 

Новым главой депстроя мэрии Омска станет Михаил Веселев
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#Николай Эйхвальд#Школы#Депстрой#Город#Новости#Михаил Веселев
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