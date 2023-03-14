Из Благовещенска полетят самолеты во Вьетнам и Таиланд

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные портала «Дважды два», который приводит слова губернатора региона Василия Орлова, сейчас идет проработка авиамаршрутов в аэропорты Китая, Вьетнама, Таиланда и Узбекистана.
Шире станет и маршрутная сетка. Соответствующие предложения уже получили иностранные и российские авиакомпании.
В прошлом году аэропорт Благовещенска принял и отправил 843 тысячи пассажиров с ростом на 15 процентов к предыдущему году. В этом году пассажиропоток будет еще больше.
Это позволяет сделать неплохая эпидситуация по коронавирусу.