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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Из Благовещенска полетят самолеты во Вьетнам и Таиланд

Сегодня, 08:34
Из города Благовещенск Амурской области могут полетят самолеты с пассажирами во Вьетнам и Таиланд.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные портала «Дважды два», который приводит слова губернатора региона Василия Орлова, сейчас идет проработка авиамаршрутов в аэропорты Китая, Вьетнама, Таиланда и Узбекистана.

Шире станет и маршрутная сетка. Соответствующие предложения уже получили иностранные и российские авиакомпании.

В прошлом году аэропорт Благовещенска принял и отправил 843 тысячи пассажиров с ростом на 15 процентов к предыдущему году. В этом году пассажиропоток будет еще больше.

Это позволяет сделать неплохая эпидситуация по коронавирусу.





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