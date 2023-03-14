Губернатор Омской области оценил темпы строительства школы на Космическом проспекте

Губернатор Омской области Александр Бурков побывал на строительной площадке в Октябрьском округе, где возводится школа на 1122 места. Работы ведет подрядчик «Строительные материалы Сибири». Строительная готовность объекта составляет уже более 40%. К маю планируют закрыть тепловой контур. Срок завершения работ по контракту — декабрь 2023 года.