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Губернатор Омской области оценил темпы строительства школы на Космическом проспекте

14 марта 2023, 05:59
Фото: Правительство Омской области
Объект стоимостью 1,7 млрд рублей должны сдать в 2023 году.

Губернатор Омской области Александр Бурков побывал на строительной площадке в Октябрьском округе, где возводится школа на 1122 места. Работы ведет подрядчик «Строительные материалы Сибири». Строительная готовность объекта составляет уже более 40%. К маю планируют закрыть тепловой контур. Срок завершения работ по контракту — декабрь 2023 года.

На объекте трудятся больше 100 человек. В помещениях уже идут штукатурные работы. Выполнен дизайн-проект внутренних интерьеров. В соответствии с ним подбирают отделочные материалы и кафельную плитку.

В здании школы будет 44 учебных класса, спортивный зал, библиотека, актовый зал, административно-бытовые помещения, пищеблок и обеденный зал. Общая стоимость объекта — 1,7 млрд рублей.

«По контракту срок окончания строительства объекта стоит 20 декабря текущего года. Сегодня с подрядчиком говорили о возможности ускорения процессов строительства, постараться завершить всё-таки объект раньше, чтобы к 1 сентября ребята пошли уже в новую школу. Школа непростая как с точки зрения оснащения, так и с точки зрения планировки, потому что в планах у нас это инженерная школа, где будут готовить будущих инженеров», — заявил Александр Бурков.

Губернатор отметил, что в новую школу установят современное лабораторное оборудование. Совместно с мэром Сергеем Шелестом решается вопрос о назначении руководителя и формировании коллектива в образовательном учреждении.

Объект возводят в рамках национального проекта «Образование». Здание школы состоит из трех соединенных в П-образной форме блоков. Каждый блок здания имеет свое функциональное назначение: основная школа, начальная школа и общие для всех классов помещения в центральном блоке.

#Евгений Игишев#Губернатор#Строительство#Строительство школы#Александр Бурков#Бурков Александр Леонидович#Город#Омск
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