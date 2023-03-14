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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Головная боль, риск отека легких и судорог. Омск ночью затянуло сероводородом

14 марта 2023, 10:39
Фото: Город55
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В Омске ночью зафиксировали двойное превышение норм по содержанию сероводорода

Омский автоматизированный пост уловил на «Десятилетии» выброс сероводорода, вдвое превышающий норму ПДК.

В сообществе проекта «Дыши! Омск» омичи пожаловались на «букет» ароматов, дошедший до Левобережья. На запахи жаловались и жители Октябрьского округа.

В комментариях пресс-служба минприроды Омской области сообщила, что сегодня ночью на автоматизированном посту на ул. 10 лет Октября зафиксировали двойное превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода, хотя на остальных постах превышения не фиксировались. Информация о превышениях передана в Росприроднадзор.

Напомним, недавно природоохранная прокуратура внесла представления руководителям 2 предприятий — «Омсктехуглерода» и «ТГК-11».

Фото: сообщество Дыши! Омск
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#Дарья Зыкова#Омск#Выбросы#Сероводород#Превышение ПДК#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Происшествия#Экология#Новости#Омская область#Минприроды
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