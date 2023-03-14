Головная боль, риск отека легких и судорог. Омск ночью затянуло сероводородом

В комментариях пресс-служба минприроды Омской области сообщила, что сегодня ночью на автоматизированном посту на ул. 10 лет Октября зафиксировали двойное превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода, хотя на остальных постах превышения не фиксировались. Информация о превышениях передана в Росприроднадзор.