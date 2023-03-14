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Глава РЭО Буцаев поддержал строительство в Челябинской области экопромышленного парка

14 марта 2023, 13:30
Публично-правовая компания “Российский экологический оператор” одобрила строительство экопромышленного парка в Челябинской области. На базе нового объекта будет обрабатываться свыше 41 тысячи отходов пластика и текстиля в год.

По сообщению 360tv.ru, экопромышленный парк в Челябинской области будет построен в рамках реализации проекта “Экономика замкнутого цикла”. Предприятия, которые станут резидентами экопромышленного парка, будут осуществлять обработку, утилизацию, обезвреживание ТКО и вторичных ресурсов, а также производство из вторичного сырья новых продуктов для промышленности.

На сегодняшний день резидентами экопромышленного парка намерены стать ООО «Сансара», ООО «СимВОЛ», ООО «Чистый Челябинск», ООО «Новаполимер», ООО «Немузеймусора». В год эти предприятия смогут обрабатывать более 41 тысячи тонны отходов. Объект оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей.

Компания “Российский экологический оператор” может профинансировать проект “Сансары” через механизм облигационных займов после прохождения экспертизы. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, стоимость работ оценивается в 1,45 млрд рублей.

“Сансара” сможет в год перерабатывать до двадцати трех тысяч тонн отходов пластика, а “СимВОЛ” займется строительством объекта, на котором будут регенерировать полимеры мощностью три тысячи тонн в год. “Чистый Челябинск” выразил намерение утилизировать 8,4 тысячи тонн отходов в год, а “Немузеймусора” - две тысячи тонн отходов текстиля. “Новаполимер” намерен построить предприятие по регенерации полимеров мощностью до пяти тысячи тонн в год.

Резиденты экопромышленного парка смогут пользоваться льготами, а также будут получать другие меры государственной поддержки. Объект в Челябинской области намерены запустить в следующем году. Всего в Российской Федерации будет построено восемь экопромышленных парков, которые начнут работу в Челябинской, Московской, Ленинградской, Новосибирской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях.



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