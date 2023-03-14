Глава РЭО Буцаев поддержал строительство в Челябинской области экопромышленного парка

“Сансара” сможет в год перерабатывать до двадцати трех тысяч тонн отходов пластика, а “СимВОЛ” займется строительством объекта, на котором будут регенерировать полимеры мощностью три тысячи тонн в год. “Чистый Челябинск” выразил намерение утилизировать 8,4 тысячи тонн отходов в год, а “Немузеймусора” - две тысячи тонн отходов текстиля. “Новаполимер” намерен построить предприятие по регенерации полимеров мощностью до пяти тысячи тонн в год.