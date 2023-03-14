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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

El País: потери Киева составили десятки тысяч человек

Сегодня, 14:02
По данным испанской газеты El País, Киев в ходе конфликта понес потери, которые исчисляются десятками тысяч человек. В статье издания также отметили, что по словам вице-премьера Украины Ирины Верещук Киев не испытывает нехватку военнослужащих.

По мнению авторов статьи, странно слышать такие заявления от вице-премьера страны, которая уже больше года участвует в боевых действиях и несет очень серьезные потери, пишет RT.

О том, что украинские войска несут большие потери по всей линии фронта пишет и Financial Times. При этом в статье приводятся слова одного из украинских солдат из Артемовска (Бахмут), который рассказывает, что ситуация усугубляется с каждым днем.

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