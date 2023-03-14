El País: потери Киева составили десятки тысяч человек

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
По мнению авторов статьи, странно слышать такие заявления от вице-премьера страны, которая уже больше года участвует в боевых действиях и несет очень серьезные потери, пишет RT.
О том, что украинские войска несут большие потери по всей линии фронта пишет и Financial Times. При этом в статье приводятся слова одного из украинских солдат из Артемовска (Бахмут), который рассказывает, что ситуация усугубляется с каждым днем.