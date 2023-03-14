Эксперты: Отмена специальных налоговых режимов чревата крахом ювелирной отрасли

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Как сообщает newizv.ru, согласно ему, отменяются специальные налоговые режимы, которыми пользовались ранее малые и средние предприятия отрасли, а таких в России более 90 процентов. Многие из них занимаются изготовлением уникальных и редких изделий, благодаря чему на российском рынке представлен разнообразный ассортимент ювелирных изделий. После того, как вступил в действие вышеуказанный закон, только в первом месяце нынешнего года в стране было ликвидировано примерно каждое десятое предприятие отрасли.
Малый и средний ювелирный бизнес может не выдержать столь сильного удара, поскольку в РФ сегодня и так непростая экономическая ситуация. Хотя в отношении предприятий, которые работают в других отраслях, по-прежнему действуют льготные налоговые режимы, и только для ювелиров законодатели решили сделать такое неприятное исключение.
После того, как ювелирные предприятия в РФ стали уплачивать налоги на общих основаниях, они теперь должны отдавать государству 33 копейки с каждого рубля в случае, если это индивидуальный предприниматель. Или 40 копеек, если предприятие зарегистрировано как юридическое лицо. Причем данный налог нужно уплачивать не с прибыли, а с выручки. В этом случае не учитываются затраты, которые связаны с оплатой труда, арендой помещений, транспортными расходами, приобретением материалов и заменой отслужившего оборудования. В результате размер налога для малых и средних предприятий ювелирной отрасли теперь вырос в 5 - 7 раз.
По мнению российских ювелиров, закон необходимо доработать и детально проработать положение, согласно которому были отменены специальные налоговые режимы для отрасли. В июле прошлого года из Минэкономразвития была отправлена в Минфин служебная записка, не только предлагающая это сделать, но и отменить действие ФЗ-47 на два года. Тем не менее пока нет ясности, услышали ли данное предложение в последнем ведомстве или документ без движения лежит где-то в министерских кабинетах. Так или иначе, но данный закон продолжает свое разрушительное для ювелирной отрасли действие.
По словам многих экспертов, он несет серьезные негативные последствия для малых и средних предприятий ювелирной отрасли. Уже ликвидируются предприятия, остаются без работы сотрудники. Кроме того, снижается оборот, наблюдается рост убытков компаний, которые работают в смежных отраслях. Наличие столь серьезных проблем способно нанести ущерб в целом экономике РФ.