Эксперты: Отмена специальных налоговых режимов чревата крахом ювелирной отрасли

По мнению российских ювелиров, закон необходимо доработать и детально проработать положение, согласно которому были отменены специальные налоговые режимы для отрасли. В июле прошлого года из Минэкономразвития была отправлена в Минфин служебная записка, не только предлагающая это сделать, но и отменить действие ФЗ-47 на два года. Тем не менее пока нет ясности, услышали ли данное предложение в последнем ведомстве или документ без движения лежит где-то в министерских кабинетах. Так или иначе, но данный закон продолжает свое разрушительное для ювелирной отрасли действие.