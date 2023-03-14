Эксперт объяснил, как финансовый кризис в США повлияет на Россию

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Экономист подчеркнул, что биржевая паника является нормальным явлением, но у США есть возможности купировать этот эпизод. Он отметил, что решение по ставке Федеральной резервной системы будет иметь хорошие последствия для рыночных игроков, но не для инфляции. Об этом пишет издание Pravda.Ru.
Масленников сравнил текущую ситуацию с глобальным экономическим кризисом 2008 года, подчеркнув, что многое будет зависеть от быстроты реакции властей США. Если происходящее является локальным эпизодом, то на Россию это повлиять не должно, но если цена на нефть продолжит падать, то у РФ могут возникнуть проблемы. Эксперт подчеркнул, что ситуация в банковской сфере может быстро выйти из-под контроля, и глобальный кризис может затронуть все страны, в том числе Россию.