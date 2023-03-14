Эксперт объяснил, как финансовый кризис в США повлияет на Россию

Масленников сравнил текущую ситуацию с глобальным экономическим кризисом 2008 года, подчеркнув, что многое будет зависеть от быстроты реакции властей США. Если происходящее является локальным эпизодом, то на Россию это повлиять не должно, но если цена на нефть продолжит падать, то у РФ могут возникнуть проблемы. Эксперт подчеркнул, что ситуация в банковской сфере может быстро выйти из-под контроля, и глобальный кризис может затронуть все страны, в том числе Россию.