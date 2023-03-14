Доцент МГУ рассказал об изменении политической ситуации в США

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Об этом сообщил доцент философского факультета МГУ имени Михаила Ломоносова, политолог Борис Межуев в беседе с Pravda.Ru.
Он подчеркнул, что в апреле 2022 года 70 процентов республиканцев поддерживали киевское руководство и выступали за поставки вооружений. Однако сейчас только 40 процентов представителей Республиканской партии согласны оказывать Украине военную помощь.
"Финансовый кризис с объёмом поставок помощи Украине создаёт дополнительное напряжение, тем более что республиканцы шли в Палату представителей с нескрываемым требованием положить предел вот этой бесконечной помощи", — отметил Межуев.
Возможная встреча экс-президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина станет для нынешнего главы Белого дома Джо Байдена очень плохой новостью, считает эксперт. Однако, по мнению политолога, личная беседа вряд ли состоится даже в том случае, если Трамп снова займёт пост президента.