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Posted Сегодня, 18:56

Published Сегодня, 18:56

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

Доцент МГУ рассказал об изменении политической ситуации в США

Сегодня, 18:56
Главным фактором изменения политической ситуации в США является резкое снижение популярности в продолжении помощи Украине.

Об этом сообщил доцент философского факультета МГУ имени Михаила Ломоносова, политолог Борис Межуев в беседе с Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что в апреле 2022 года 70 процентов республиканцев поддерживали киевское руководство и выступали за поставки вооружений. Однако сейчас только 40 процентов представителей Республиканской партии согласны оказывать Украине военную помощь.

"Финансовый кризис с объёмом поставок помощи Украине создаёт дополнительное напряжение, тем более что республиканцы шли в Палату представителей с нескрываемым требованием положить предел вот этой бесконечной помощи", — отметил Межуев.

Возможная встреча экс-президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина станет для нынешнего главы Белого дома Джо Байдена очень плохой новостью, считает эксперт. Однако, по мнению политолога, личная беседа вряд ли состоится даже в том случае, если Трамп снова займёт пост президента.

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