Для россиян и украинцев ужесточат визовый режим на Бали

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на телеканал 360, это связано с тем, что граждане этих двух стран не всегда соблюдают требование продления визы. Для этого, по словам представителя турагенства Наталии Ансталь, нужно на время выехать из Бали, а затем вернуться обратно. Но это довольно дорого. И многие просто не делают этого, проживая на Бали нелегально.