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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Для россиян и украинцев ужесточат визовый режим на Бали

Сегодня, 08:35
На Бали россиян и украинцев ждет ужесточение визовых требований.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на телеканал 360, это связано с тем, что граждане этих двух стран не всегда соблюдают требование продления визы. Для этого, по словам представителя турагенства Наталии Ансталь, нужно на время выехать из Бали, а затем вернуться обратно. Но это довольно дорого. И многие просто не делают этого, проживая на Бали нелегально.

Еще туристы часто арендуют мопеды, не предоставляя при этом официальные документы. А на острове нередки ДТП с туристами. Власти намерены взять аренду мопедов под контроль.

Пока еще новые нормы закона по поводу виз не вступили в силу. Но это не за горами.



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