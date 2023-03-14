Для россиян и украинцев ужесточат визовый режим на Бали

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на телеканал 360, это связано с тем, что граждане этих двух стран не всегда соблюдают требование продления визы. Для этого, по словам представителя турагенства Наталии Ансталь, нужно на время выехать из Бали, а затем вернуться обратно. Но это довольно дорого. И многие просто не делают этого, проживая на Бали нелегально.
Еще туристы часто арендуют мопеды, не предоставляя при этом официальные документы. А на острове нередки ДТП с туристами. Власти намерены взять аренду мопедов под контроль.
Пока еще новые нормы закона по поводу виз не вступили в силу. Но это не за горами.