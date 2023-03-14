Бывшего замруководителя новосибирского кардиоцентра освободят досрочно

В ходе заседания по видеоконференции осужденный заявил, что всю сумму назначенного ему штрафа он уже выплатил. При этом Покушалов отметил, что желает работать по специальности. Этим он может принести больше пользы обществу, чем находясь в заключении. Напомним, что по специальности он кардиохирург.