Бывшего замруководителя новосибирского кардиоцентра освободят досрочно

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Чиновнику оставалось отбывать в месте заключения чуть больше четырех месяцев, пишет Общественная служба новостей.
В ходе заседания по видеоконференции осужденный заявил, что всю сумму назначенного ему штрафа он уже выплатил. При этом Покушалов отметил, что желает работать по специальности. Этим он может принести больше пользы обществу, чем находясь в заключении. Напомним, что по специальности он кардиохирург.
Представители колонии, где отбывал наказание осужденный, дали ему положительную характеристику и отметили, что не возражают против условно-досрочного освобождения Покушалова.