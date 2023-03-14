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Posted 14 марта 2023, 14:55

Published 14 марта 2023, 14:55

Modified 15 марта 2023, 03:22

Updated 15 марта 2023, 03:22

Бурков рассказал полпреду Серышеву о подготовке Омской области к паводку и пожарам

Бурков рассказал полпреду Серышеву о подготовке Омской области к паводку и пожарам

14 марта 2023, 14:55
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области.
В 2023 году на охрану лесов от пожаров выделили 120,9 млн рублей из федерального бюджета.

В пресс-службе Правительства Омской области сообщают, что Полпред Анатолий Серышев обсудил по видеосвязи с сибирскими губернаторами подготовку к прохождению паводка и пожароопасному периоду.

Глава Омской области Александр Бурков и Главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин приняли участие в заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«По итогам прошедшего года работа системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионах Сибири ощутимо улучшилась», — отметил Анатолий Серышев.
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иллюстрация. Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

В Омской области выполняются все профилактические мероприятия. Отметим, что с 1 марта проходят проверки готовности районов области к паводку. Вдобавок каждую неделю выборочно проверяют элементы системы оповещения населения.

«Мы утвердили реестр из 110 населенных пунктов, подверженных затоплению, а также уточнили перечень населенных пунктов и территорий области, где возможна угроза лесных и других природных пожаров. Держим на контроле состояние девяти ледовых переправ. С прекращением их функционирования и до открытия паромных переправ будет нарушена транспортная доступность 36 населенных пунктов в четырех районах области — Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском и Черлакском. В эти села будет организован завоз продуктов и всего, что необходимо для жизни», — уточнил губернатор Александр Бурков.

В 2023 году на охрану лесов от пожаров выделили 120,9 млн рублей из федерального бюджета. У лесхозов 519 человек и 268 единиц специализированной лесопожарной техники. Также утверждены 654 наземных маршрута (45 тыс. км.) патрулирования.

В Омске основательно подготовились к наступлению паводков
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