Бурков рассказал полпреду Серышеву о подготовке Омской области к паводку и пожарам

Posted 14 марта 2023, 14:55
Published 14 марта 2023, 14:55
Modified 15 марта 2023, 03:22
Updated 15 марта 2023, 03:22
В пресс-службе Правительства Омской области сообщают, что Полпред Анатолий Серышев обсудил по видеосвязи с сибирскими губернаторами подготовку к прохождению паводка и пожароопасному периоду.
Глава Омской области Александр Бурков и Главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин приняли участие в заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
«По итогам прошедшего года работа системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионах Сибири ощутимо улучшилась», — отметил Анатолий Серышев.
В Омской области выполняются все профилактические мероприятия. Отметим, что с 1 марта проходят проверки готовности районов области к паводку. Вдобавок каждую неделю выборочно проверяют элементы системы оповещения населения.
«Мы утвердили реестр из 110 населенных пунктов, подверженных затоплению, а также уточнили перечень населенных пунктов и территорий области, где возможна угроза лесных и других природных пожаров. Держим на контроле состояние девяти ледовых переправ. С прекращением их функционирования и до открытия паромных переправ будет нарушена транспортная доступность 36 населенных пунктов в четырех районах области — Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском и Черлакском. В эти села будет организован завоз продуктов и всего, что необходимо для жизни», — уточнил губернатор Александр Бурков.
В 2023 году на охрану лесов от пожаров выделили 120,9 млн рублей из федерального бюджета. У лесхозов 519 человек и 268 единиц специализированной лесопожарной техники. Также утверждены 654 наземных маршрута (45 тыс. км.) патрулирования.