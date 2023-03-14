Бурков рассказал полпреду Серышеву о подготовке Омской области к паводку и пожарам

В 2023 году на охрану лесов от пожаров выделили 120,9 млн рублей из федерального бюджета. У лесхозов 519 человек и 268 единиц специализированной лесопожарной техники. Также утверждены 654 наземных маршрута (45 тыс. км.) патрулирования.