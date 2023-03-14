Большая стройка. В Омском районе появятся новая школа и детские сады

Еще одно дошкольное учреждение уже в апреле откроется в поселке Иртышский. Туда чиновники направились после посещения Ясной Поляны. Строительство нового детсада в Иртышском началось еще в 2020 году в рамках проекта «Демография», однако затянулось из-за проблем с подрядчиком. На сегодня здание сдано в эксплуатацию и почти полностью готово для того, чтобы принять детей.