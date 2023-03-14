Большая стройка. В Омском районе появятся новая школа и детские сады

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Рабочий визит состоялся в понедельник, 13 марта. Первой точкой в маршруте чиновников стало место строительства новой школы в микрорайоне Ясная Поляна, где прошло совещание с подрядчиками — ООО «Капитал Развитие». Учебное учреждение рассчитано на 1122 детей и возводится в рамках нацпроекта «Образование» за 1,1 млрд рублей. Новое здание будет переменной этажности, рассчитанное на 51 учебный класс, с актовым и спортивными залами, столовой и медблоком. Возле школы появится зона с беговой дорожкой и площадками для игровых видов спорта.
Сейчас на стройке расчищают территорию, подвозят песок и сваи. Планируется завершить все работы в июле 2024 года, чтобы уже 1 сентября школа открыла свои двери для местных учеников. Пока им — а это почти 500 детей — приходится ездить в переполненную Троицкую среднюю школу.
«Новая школа и детский сад откроют перспективы для развития Ясной Поляны. Сегодня здесь проживает порядка 7 тыс. человек, из них около 700 ребятишек пойдут в новую школу. Но мы строим школу на 1122 места для того, чтобы были стимулы для дальнейшей застройки. Дал поручение главе района также организовать и благоустроить в микрорайоне зоны отдыха, парки и скверы», — подвел итоги визита Александр Бурков.
Как отметил Геннадий Долматов, в 2024 году в Ясной Поляне также должен открыться и детский сад на 310 мест. Его будут возводить параллельно со школой, но введут в эксплуатацию на месяц раньше.
Еще одно дошкольное учреждение уже в апреле откроется в поселке Иртышский. Туда чиновники направились после посещения Ясной Поляны. Строительство нового детсада в Иртышском началось еще в 2020 году в рамках проекта «Демография», однако затянулось из-за проблем с подрядчиком. На сегодня здание сдано в эксплуатацию и почти полностью готово для того, чтобы принять детей.
«В здании детского сада предусмотрены шесть групп на 140 мест: две группы раннего возраста на 40 детей, по одной группе младшего, среднего, старшего возраста и подготовительная — на 25 детей каждая. В апреле детский сад должен быть открыт. Такую задачу поставил губернатор», — рассказал глава района Геннадий Долматов.
В софинансировании строительства сада участвовало ЗАО «Иртышское». И это был первый в регионе пример частно-государственного партнерства. Генеральный директор предприятия Анатолий Беззубцев присоединился к губернатору и главе района во время осмотра объекта. Гости увидели полностью оборудованные игровые и спальни, залы для физкультурных и музыкальных занятий, медицинский кабинет. Осталось лишь устранить ряд нюансов и благоустроить прилегающую территорию.
Новый детсад позволит не только открыть дополнительные группы для детей, но и разгрузить школу, на базе которой до сих пор работал старый садик. В здании 1973 года планируется разместить классы начальной школы и благодаря этому перевести учреждение на работу в одну смену.