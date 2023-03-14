Агентство Moody's ухудшило прогноз по американской банковской системе

Отмечается, что в США менее чем за одну неделю закрылись три крупных банка. Это Silvergate Bank, активы которого в прошлом году оценивались в $11,4 миллиардов. А также Signature Bank с активами в $110,4 миллиардов и Silicon Valley Bank, активы которого составляют $209 миллиардов. Последние два банка входили в топ-30 самых дорогих финансовых организация США.