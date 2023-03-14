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Posted Сегодня, 19:25

Published Сегодня, 19:25

Modified Сегодня, 19:26

Updated Сегодня, 19:26

Агентство Moody's ухудшило прогноз по американской банковской системе

Сегодня, 19:25
Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз банковской системы США со стабильного до негативного. Об этом информирует CNBC, ссылаясь на доклад агентства.

В нем сообщается, что прогноз был ухудшен, чтобы отразить мгновенное ухудшение операционной среды после массового изъятия депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY) и крах SVB и SNY. Об этом пишет RT.

Таким образом агентство «нанесло серьёзный удар по и без того шатающемуся сектору».

Отмечается, что в США менее чем за одну неделю закрылись три крупных банка. Это Silvergate Bank, активы которого в прошлом году оценивались в $11,4 миллиардов. А также Signature Bank с активами в $110,4 миллиардов и Silicon Valley Bank, активы которого составляют $209 миллиардов. Последние два банка входили в топ-30 самых дорогих финансовых организация США.

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