Агентство Moody's ухудшило прогноз по американской банковской системе

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
В нем сообщается, что прогноз был ухудшен, чтобы отразить мгновенное ухудшение операционной среды после массового изъятия депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY) и крах SVB и SNY. Об этом пишет RT.
Таким образом агентство «нанесло серьёзный удар по и без того шатающемуся сектору».
Отмечается, что в США менее чем за одну неделю закрылись три крупных банка. Это Silvergate Bank, активы которого в прошлом году оценивались в $11,4 миллиардов. А также Signature Bank с активами в $110,4 миллиардов и Silicon Valley Bank, активы которого составляют $209 миллиардов. Последние два банка входили в топ-30 самых дорогих финансовых организация США.