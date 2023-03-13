Жилье ждет 91 человек. В Омске продолжили строить дома для обманутых дольщиков

За 2022-й год удалось решить проблемы 245 обманутых дольщиков 14 проблемных многоквартирных домов. 99 дольщиков ЖК «Ясная поляна» и недостроев по улицам Кирова, Перелета и проспекту Космическому получили денежные компенсации. В оставшихся случаях с застройщиками официально продлили договоры участия в долевом строительстве и переносе сроков ввода домов в эксплуатацию.