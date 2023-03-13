Жилье ждет 91 человек. В Омске продолжили строить дома для обманутых дольщиков

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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В региональном минстрое сообщили, что в Омске возобновили строительство домов для обманутых дольщиков. Свое жилье ждет 91 человек.
Компания «Строитель» завершает кирпичную вставку в доме №44 по улице Менделеева. квартиры здесь должны получить 39 дольщиков. Подрядчик установил в здании окна, на объект завезли лифт, инженерное оборудование, монтируют тепловой узел и систему отопления. Дом планируют сдать в эксплуатацию к октябрю 2023 года.
Еще один проблемный дом находится на улице 11-я Ремесленная. Здесь свои квартиры ждут 52 дольщика. Организация «ГК „Энергосистемы“ в данный момент демонтируеь наружные стены на объекте. Закончить работы также планируют к октябрю.
За 2022-й год удалось решить проблемы 245 обманутых дольщиков 14 проблемных многоквартирных домов. 99 дольщиков ЖК «Ясная поляна» и недостроев по улицам Кирова, Перелета и проспекту Космическому получили денежные компенсации. В оставшихся случаях с застройщиками официально продлили договоры участия в долевом строительстве и переносе сроков ввода домов в эксплуатацию.