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Жилье ждет 91 человек. В Омске продолжили строить дома для обманутых дольщиков

13 марта 2023, 04:51
Фото: 1MI

В Омске возобновили стройку проблемных домов для обманутых дольщиков

Здания возводят на улицах Менделеева и 11-я Ремесленная.

В региональном минстрое сообщили, что в Омске возобновили строительство домов для обманутых дольщиков. Свое жилье ждет 91 человек.

Компания «Строитель» завершает кирпичную вставку в доме №44 по улице Менделеева. квартиры здесь должны получить 39 дольщиков. Подрядчик установил в здании окна, на объект завезли лифт, инженерное оборудование, монтируют тепловой узел и систему отопления. Дом планируют сдать в эксплуатацию к октябрю 2023 года.

Еще один проблемный дом находится на улице 11-я Ремесленная. Здесь свои квартиры ждут 52 дольщика. Организация «ГК „Энергосистемы“ в данный момент демонтируеь наружные стены на объекте. Закончить работы также планируют к октябрю.

За 2022-й год удалось решить проблемы 245 обманутых дольщиков 14 проблемных многоквартирных домов. 99 дольщиков ЖК «Ясная поляна» и недостроев по улицам Кирова, Перелета и проспекту Космическому получили денежные компенсации. В оставшихся случаях с застройщиками официально продлили договоры участия в долевом строительстве и переносе сроков ввода домов в эксплуатацию.

В Омской области решили проблемы 245 дольщиков
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#Евгений Игишев#Строительство#Строительство дома#Дольщики#Обманутые дольщики#Город#Омск
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