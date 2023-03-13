Женщина и ребенок пострадали в ДТП в западной части Москвы

Московский дептранс целый день информирует водителей о сложной дорожной ситуации. Речь идёт о мокром снеге и дожде, а также гололедице. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и воздержаться от использования гаджетов во время движения. Также не следует совершать резких манёвров.