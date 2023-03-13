Женщина и ребенок пострадали в ДТП в западной части Москвы

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
По информации пресс-службы московского ГУ МВД, в ДТП участвовали внедорожник и две машины такси. В одном из такси ехали женщина и ребёнок, они получили травмы, пишет газета “Известия”.
Московский дептранс целый день информирует водителей о сложной дорожной ситуации. Речь идёт о мокром снеге и дожде, а также гололедице. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и воздержаться от использования гаджетов во время движения. Также не следует совершать резких манёвров.
Столичный департамент транспорта на протяжении дня информировал автомобилистов о сложной ситуации на дорогах. Из-за сильного ветра, осадков в виде дождя и мокрого снега и гололедицы ведомство призывало соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения.