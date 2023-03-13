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Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

Женщина и ребенок пострадали в ДТП в западной части Москвы

Сегодня, 17:31
Авария с участием сразу трёх машин произошла на Большой Дорогомиловской в Москве. Информация об этом появилась 12 марта.

По информации пресс-службы московского ГУ МВД, в ДТП участвовали внедорожник и две машины такси. В одном из такси ехали женщина и ребёнок, они получили травмы, пишет газета “Известия”.

Московский дептранс целый день информирует водителей о сложной дорожной ситуации. Речь идёт о мокром снеге и дожде, а также гололедице. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и воздержаться от использования гаджетов во время движения. Также не следует совершать резких манёвров.

Столичный департамент транспорта на протяжении дня информировал автомобилистов о сложной ситуации на дорогах. Из-за сильного ветра, осадков в виде дождя и мокрого снега и гололедицы ведомство призывало соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения.

 

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