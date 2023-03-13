Застройщик «Брусника» подготовил проект своего первого дома в Омске

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Федеральному застройщику «Брусника» одобрили проект строительства первого дома в «Кварталах Драверта». Положительное заключение на первую очередь строительства выдало ООО «Стройпромгрупп».
Первый многоквартирный дом «Брусника» возведет на улице Крупской. Как стало известно Городу55, многоэтажку дополнят автостоянкой и объектами обслуживания жилой застройки. Последние будут находится во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях дома на Крупской.
В качестве застройщика и технического заказчика выступило ООО «Брусника. Кварталы Драверта. Омск. Специализированный застройщик». Подготовкой проекта нового дома занималось ООО «Брусника».
Напомним, что «Брусника» реализует на территории Омска 12-летний масштабный проект жилого строительства». Первую очередь строительства на Левобережье застройщик намерен закончить к 2025 году.
Кроме того, во время одной из встреч с представителями омских телеграмм-каналов губернатор Александр Бурков рассказал, что «Брусника» рассматривает для застройки центр Омска. По мнению компании, это перспективный проект.