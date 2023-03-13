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Застройщик «Брусника» подготовил проект своего первого дома в Омске

13 марта 2023, 07:54
Фото: 1MI
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Многоквартирный дом на улице Крупской будет дополнен автостоянкой и объектами обслуживания жилой застройки.

Федеральному застройщику «Брусника» одобрили проект строительства первого дома в «Кварталах Драверта». Положительное заключение на первую очередь строительства выдало ООО «Стройпромгрупп».

Первый многоквартирный дом «Брусника» возведет на улице Крупской. Как стало известно Городу55, многоэтажку дополнят автостоянкой и объектами обслуживания жилой застройки. Последние будут находится во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях дома на Крупской.

В качестве застройщика и технического заказчика выступило ООО «Брусника. Кварталы Драверта. Омск. Специализированный застройщик». Подготовкой проекта нового дома занималось ООО «Брусника».

Напомним, что «Брусника» реализует на территории Омска 12-летний масштабный проект жилого строительства». Первую очередь строительства на Левобережье застройщик намерен закончить к 2025 году.

Кроме того, во время одной из встреч с представителями омских телеграмм-каналов губернатор Александр Бурков рассказал, что «Брусника» рассматривает для застройки центр Омска. По мнению компании, это перспективный проект.

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#Брусника#Многоэтажный дом#Строительство#Строительство дома#Проект#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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