Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Власть Индии не поддерживает инициативу о признании однополых браков

Сегодня, 11:50
Индийское правительство выступает категорически против того, чтобы однополые браки были признаны на уровне законодательства.

Ходатайство о юридическом признании однополых браков в ближайшее время рассмотрят в Верховном суде Индии. Корреспонденты Общественной службы новостей пишут об этом со ссылкой на информагентство Reuters.

Истцы ссылаются на вынесенный в 2018 году приговор судебной инстанции, отменивший тот раздел Уголовного кодекса Индии, который криминализует однополые взаимоотношения. Правительство акцентировало внимание на том, что законодательное признание гетеросексуальных браков всегда было нормой в стране.

Индийская власть не признает иные формы союзов или браков, однако, незаконными они не являются. Власть ссылается на общественников, не поддерживающих однополые браки. Они указывают н тот факт, что общество состоит из мелких семейных единиц, организованных преимущественно гетерогенным образом.

Индийское правительство утверждает, что отсутствие признания однополых браков какие-либо основные права не нарушает.

Подпишитесь
Один из богатейших омичей сам возглавил свое сельхозпредприятие
Сегодня, 06:04
Чебуреки, шаурма и мороженое. Омичи избавляются от кафе, открытых на фудкортах
Сегодня, 10:52
Еще одна трещина в стене. Омичи пожаловались на аварийное состояние своего дома
Сегодня, 07:59
«Открыл сезон». Омич проплыл по замерзшему Иртышу на каноэ
Сегодня, 08:53
В Омске за 30 миллионов продают двухэтажную гостиницу возле ТЭЦ
Сегодня, 06:12
На собрание кредиторов обанкротившегося «Новатора» пришла только налоговая
Сегодня, 08:04