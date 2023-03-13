Власть Индии не поддерживает инициативу о признании однополых браков

Истцы ссылаются на вынесенный в 2018 году приговор судебной инстанции, отменивший тот раздел Уголовного кодекса Индии, который криминализует однополые взаимоотношения. Правительство акцентировало внимание на том, что законодательное признание гетеросексуальных браков всегда было нормой в стране.