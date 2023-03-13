Власть Индии не поддерживает инициативу о признании однополых браков

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Ходатайство о юридическом признании однополых браков в ближайшее время рассмотрят в Верховном суде Индии. Корреспонденты Общественной службы новостей пишут об этом со ссылкой на информагентство Reuters.
Истцы ссылаются на вынесенный в 2018 году приговор судебной инстанции, отменивший тот раздел Уголовного кодекса Индии, который криминализует однополые взаимоотношения. Правительство акцентировало внимание на том, что законодательное признание гетеросексуальных браков всегда было нормой в стране.
Индийская власть не признает иные формы союзов или браков, однако, незаконными они не являются. Власть ссылается на общественников, не поддерживающих однополые браки. Они указывают н тот факт, что общество состоит из мелких семейных единиц, организованных преимущественно гетерогенным образом.
Индийское правительство утверждает, что отсутствие признания однополых браков какие-либо основные права не нарушает.