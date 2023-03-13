В регионах России началась подготовка к летнему сезону пожаров

В 2023 году площадь таких территорий сократится на 96 млн га по сравнению с прошлым годом. Серьезные сокращения будут в Иркутской области, Красноярском крае, а некоторые регионы полностью отказались от «зон контроля». С 1 марта Минприроды обновило правила тушения лесных пожаров, и зоны контроля теперь определяются регионами в согласовании с Рослесхозом.