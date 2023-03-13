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Posted Сегодня, 18:27

Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

В регионах России началась подготовка к летнему сезону пожаров

Сегодня, 18:27
В различных регионах России начали сокращать количество «зон контроля», где допустимо не тушить лесные пожары.

Тема таких зон была поднята несколько лет назад, когда один из губернаторов заявил, что в некоторых местах экономически невыгодно тушить огонь, а закон позволяет ограничиться наблюдением, вместо отправки пожарных и спецсамолетов, пишет infox.ru.

В 2023 году площадь таких территорий сократится на 96 млн га по сравнению с прошлым годом. Серьезные сокращения будут в Иркутской области, Красноярском крае, а некоторые регионы полностью отказались от «зон контроля». С 1 марта Минприроды обновило правила тушения лесных пожаров, и зоны контроля теперь определяются регионами в согласовании с Рослесхозом.

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