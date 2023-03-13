В Подмосковье прошел фестиваль индийской культуры

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В подмосковном Раменском прошел фестиваль индийской культуры, сообщает 360tv.ru. Гости фестиваля получили возможность поучаствовать в мастер-классах по медитациям и йоге, попробовать блюда национальной кухни, познакомиться с хинди.
Программа фестиваля включала индийские танцы, работал базар, роспись хной, проводились спортивные практики. Посетители могли приобрести чай, специи, индийские продукты, сувениры, украшения, продегустировать блюда из разных уголков Индии в зоне фудкорта.