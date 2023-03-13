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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Подмосковье прошел фестиваль индийской культуры

Сегодня, 07:23
Для гостей мероприятия работали экспозиции и мастер-классы.

В подмосковном Раменском прошел фестиваль индийской культуры, сообщает 360tv.ru. Гости фестиваля получили возможность поучаствовать в мастер-классах по медитациям и йоге, попробовать блюда национальной кухни, познакомиться с хинди.

Программа фестиваля включала индийские танцы, работал базар, роспись хной, проводились спортивные практики. Посетители могли приобрести чай, специи, индийские продукты, сувениры, украшения, продегустировать блюда из разных уголков Индии в зоне фудкорта.



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