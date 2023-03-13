В Омской области за год ухудшилось качество хлеба

В Омской области в 2022 году ухудшилось качество хлебо-булочных изделий по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области. В ведомстве рассказали, что в 2022 году 179 раз проверяли предприятия по производству и продаже хлеба.