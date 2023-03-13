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Published Сегодня, 06:56

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Updated Сегодня, 06:57

В Омской области за год ухудшилось качество хлеба

13 марта 2023, 06:56
Фото: 1MI
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В 2022 году в регионе изъяли из оборота несколько партий хлебо-булочных изделий

В Омской области в 2022 году ухудшилось качество хлебо-булочных изделий по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области. В ведомстве рассказали, что в 2022 году 179 раз проверяли предприятия по производству и продаже хлеба.

«Отобрано и исследовано 708 проб хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий. Удельный вес нестандартных проб по физико-химическим показателям составил 0,7% (2021 г. — 0,8%). Ухудшилось качество продукции по микробиологическим показателям: 2,0% за 2021 год против 2,2% за 2022 год», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В прошлом году сотрудники ведомства изъяли 17 партий кондитерских изделий общим весом 16,8 кг, 23 партии мукомольно-крупяных изделий общим весом 52,1 кг. Нарушителей привлекли к ответственности — всего за год составили протоколов на сумму 132 тысячи.

Ранее Город55 рассказал о том как правило хранить хлеб. Простые рекомендации позволят выпечке дольше сохранить свою свежесть:

Специалисты рассказали о правилах хранения хлеба
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Хлеб#Роспотребнадзор#Проверка
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