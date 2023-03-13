В Омской области за год ухудшилось качество хлеба

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Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:57
В Омской области в 2022 году ухудшилось качество хлебо-булочных изделий по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области. В ведомстве рассказали, что в 2022 году 179 раз проверяли предприятия по производству и продаже хлеба.
«Отобрано и исследовано 708 проб хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий. Удельный вес нестандартных проб по физико-химическим показателям составил 0,7% (2021 г. — 0,8%). Ухудшилось качество продукции по микробиологическим показателям: 2,0% за 2021 год против 2,2% за 2022 год», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В прошлом году сотрудники ведомства изъяли 17 партий кондитерских изделий общим весом 16,8 кг, 23 партии мукомольно-крупяных изделий общим весом 52,1 кг. Нарушителей привлекли к ответственности — всего за год составили протоколов на сумму 132 тысячи.
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