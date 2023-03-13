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В Омской области судят водителя за смертельное ДТП с подростком

13 марта 2023, 02:46
Фото: 1MI
Водителю грозит от 5 до 12 лет колонии
В момент аварии мужчина был пьян.

В Калачинском районном суде Омской области рассматривают уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в гибели 17-летнего пешехода, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что в ноябре прошлого года водитель ехал в село Глуховка Калачинского района и сбил молодого человека, стоящего на обочине. Мужчина был пьян и скрылся с места происшествия. Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали подростку скорую помощь, но от полученных травм он скончался до приезда медиков.

Водителя задержали через несколько часов. Свою вину мужчина полностью признал. Теперь ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

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#Евгений Игишев#Омск#ДТП#Прокуратура#Смерть#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Омская область#Калачинский район
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