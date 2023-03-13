В Омске за 30 миллионов продают двухэтажную гостиницу возле ТЭЦ

На одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже гостиницы, которая находится на улице 10 лет Октября, 219к2. За действующий бизнес собственник просит чуть менее 30 миллионов рублей. Отметим, что по соседству со зданием гостиницы находится ТЭЦ-5.