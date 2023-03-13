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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

В Омске за 30 миллионов продают двухэтажную гостиницу возле ТЭЦ

13 марта 2023, 06:12
Фото: Яндекс Карты
По соседству с продаваемой гостиницей располагается ТЭЦ-5.

На одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже гостиницы, которая находится на улице 10 лет Октября, 219к2. За действующий бизнес собственник просит чуть менее 30 миллионов рублей. Отметим, что по соседству со зданием гостиницы находится ТЭЦ-5.

«Гостиница с отличной репутацией и постоянными клиентами. Номера от эконома до бизнес. Мебель и техника в идеальном состоянии», — говорится в объявлении.

Здание, по словам продавца, ремонтировалось три года назад: в 2020-м заменили кровлю, электрику и другие коммуникации. На первом этаже располагается кухня, прачечная и баня, на втором — гостиничные номера.

За 30 миллионов новый владелец получит также земельный участок в 20 соток. Использовать здание можно как гостиницу или реализовать любую другую бизнес-идею.

«Идеальное местоположение! До центра 15 минут, при этом жилые дома далеко, никто не жалуется на шум и т. д. Остановка общественного транспорта рядом», — отмечает продавец.

Причину продажи бизнеса в объявлении не сообщают.

Напомним, что в Омске на улице Орджоникидзе посреди частного сектора может появиться торговый центр. Земельный участок площадью 600 квадратных метров продают за 1,2 миллиона (начальная цена). Заявки на торги ждут до 17 апреля, победитель определится 21 апреля.

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#Юлия Истомина#Гостиница#Объявление#Продажа бизнеса#ТЭЦ#Город#Новости#Омск
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