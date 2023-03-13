В Омске пассажирский автобус сбил женщину на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что сегодня около 06:45 появилась информация о ДТП с пострадавшей.
Сотрудники полиции предварительно установили, что 30-летний водитель пассажирского автобуса «ГАЗ-32 213» ехал по ул. Заозерной в сторону Красноярского тракта и в районе дома № 1 сбил 60-летнюю женщину. Она переходила дорогу по «зебре».
Женщину доставили в больницу. В момент аварии автобус двигался не по маршруту, в салоне не было пассажиров. Окончательно все причины ДТП Госавтоинспекция установит в ходе проверки.