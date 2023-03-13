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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

В Омске пассажирский автобус сбил женщину на пешеходном переходе

13 марта 2023, 09:57
Фото: 1MI
иллюстрация
60-летнюю омичку доставили в больницу.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что сегодня около 06:45 появилась информация о ДТП с пострадавшей.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 30-летний водитель пассажирского автобуса «ГАЗ-32 213» ехал по ул. Заозерной в сторону Красноярского тракта и в районе дома № 1 сбил 60-летнюю женщину. Она переходила дорогу по «зебре».

Женщину доставили в больницу. В момент аварии автобус двигался не по маршруту, в салоне не было пассажиров. Окончательно все причины ДТП Госавтоинспекция установит в ходе проверки.

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#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Авария#Пешеходный переход#Пешеходы#Автобус#Дороги#Общество#Город#Происшествия#Новости
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