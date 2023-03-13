В Омске на популярный троллейбусный маршрут № 12 добавили дополнительный транспорт

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:12
На троллейбусном маршруте № 12 в Омске решили увеличить количество единиц подвижного состава. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.
Дополнительные троллейбусы пустили с понедельника, 13 марта, на маршруте «Завод имени Попова — Железнодорожный вокзал». В будни добавили четыре машины, а по выходным — две. Благодаря этому интервал движения сократится с 13 до 8 минут и с 12 до 10 минут соответственно.
В дептрансе отметили, что с просьбами об увеличении транспорта на этом маршруте часто обращались омичи.
«Данное решение принято в целях увеличения объемов перевозок на данном направлении по многочисленным обращениям омичей и с учетом результатов исследования пассажиропотока», — заявили в пресс-службе.
Напомним, что в пяти троллейбусах, следующих по маршруту № 12, появятся валидаторы. В каждом транспортном средстве модели «Оптима» (№ 55, 56, 57, 59, 60е) установят по два валидатора для безналичной оплаты проезда.