В Омске на популярный троллейбусный маршрут № 12 добавили дополнительный транспорт

Дополнительные троллейбусы пустили с понедельника, 13 марта, на маршруте «Завод имени Попова — Железнодорожный вокзал». В будни добавили четыре машины, а по выходным — две. Благодаря этому интервал движения сократится с 13 до 8 минут и с 12 до 10 минут соответственно.