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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:12

В Омске на популярный троллейбусный маршрут № 12 добавили дополнительный транспорт

13 марта 2023, 07:09
Фото: Пресс-служба Администрации Омска
В будни интервал движения транспорта по маршруту сократится на пять минут.

На троллейбусном маршруте № 12 в Омске решили увеличить количество единиц подвижного состава. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Дополнительные троллейбусы пустили с понедельника, 13 марта, на маршруте «Завод имени Попова — Железнодорожный вокзал». В будни добавили четыре машины, а по выходным — две. Благодаря этому интервал движения сократится с 13 до 8 минут и с 12 до 10 минут соответственно.

В дептрансе отметили, что с просьбами об увеличении транспорта на этом маршруте часто обращались омичи.

«Данное решение принято в целях увеличения объемов перевозок на данном направлении по многочисленным обращениям омичей и с учетом результатов исследования пассажиропотока», — заявили в пресс-службе.

Напомним, что в пяти троллейбусах, следующих по маршруту № 12, появятся валидаторы. В каждом транспортном средстве модели «Оптима» (№ 55, 56, 57, 59, 60е) установят по два валидатора для безналичной оплаты проезда.

В омском дептрансе признали, что валидаторы малоэффективны без контролеров
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#Юлия Истомина#Троллейбусы#Дептранс#Общественный транспорт#Пассажирский транспорт#Город#Новости#Омск
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