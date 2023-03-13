В Омске грузовой поезд перекрыл дорогу автомобилям из-за поломки

Обновлено: Город55 обратился за комментарием в омскую пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги. Выяснилось, что поезд перекрыл дорогу в 11:02. К месту остановки был отправлен вспомогательный локомотив, в 12:54 состав продолжил движение. Западно-Сибирская железная дорога принесла автомобилистам извинения за доставленные неудобства.