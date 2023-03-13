В Омске грузовой поезд перекрыл дорогу автомобилям из-за поломки

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Пресс-служба омской транспортной прокуратуры сообщила, что в ведомстве начата проверка из-за остановки грузового поезда в Омске, около переезда на ул. 1-й Путевой в Ленинском округе.
Сегодня, около 11 часов утра грузовой поезд перегородил дорогу автомобилям на переезде. Вышел из строя локомотив «товарняка». Также следующие за ним грузовые составы задержались на 2 часа.
Сейчас движение восстановлено, уточняются причины остановки. Прокурорам предстоит выяснить, было ли нарушено законодательство в сфере безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.
Обновлено: Город55 обратился за комментарием в омскую пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги. Выяснилось, что поезд перекрыл дорогу в 11:02. К месту остановки был отправлен вспомогательный локомотив, в 12:54 состав продолжил движение. Западно-Сибирская железная дорога принесла автомобилистам извинения за доставленные неудобства.