Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Омске грузовой поезд перекрыл дорогу автомобилям из-за поломки

13 марта 2023, 11:14
Фото: 1MI
иллюстрация
В Омске поезд стал причиной автомобильной и железнодорожной «пробки». Из-за технических неполадок в локомотиве грузового состава остальным поездам пришлось задержаться на 2 часа.

Пресс-служба омской транспортной прокуратуры сообщила, что в ведомстве начата проверка из-за остановки грузового поезда в Омске, около переезда на ул. 1-й Путевой в Ленинском округе.

Сегодня, около 11 часов утра грузовой поезд перегородил дорогу автомобилям на переезде. Вышел из строя локомотив «товарняка». Также следующие за ним грузовые составы задержались на 2 часа.

Сейчас движение восстановлено, уточняются причины остановки. Прокурорам предстоит выяснить, было ли нарушено законодательство в сфере безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Обновлено: Город55 обратился за комментарием в омскую пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги. Выяснилось, что поезд перекрыл дорогу в 11:02. К месту остановки был отправлен вспомогательный локомотив, в 12:54 состав продолжил движение. Западно-Сибирская железная дорога принесла автомобилистам извинения за доставленные неудобства.

В Омской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Транспортная прокуратура#Поезд#Локомотив#Пробки#Техническая неисправность#Задержка поездов#Город#Дороги#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Один из богатейших омичей сам возглавил свое сельхозпредприятие
Сегодня, 06:04
Чебуреки, шаурма и мороженое. Омичи избавляются от кафе, открытых на фудкортах
Сегодня, 10:52
Еще одна трещина в стене. Омичи пожаловались на аварийное состояние своего дома
Сегодня, 07:59
«Открыл сезон». Омич проплыл по замерзшему Иртышу на каноэ
Сегодня, 08:53
В Омске за 30 миллионов продают двухэтажную гостиницу возле ТЭЦ
Сегодня, 06:12
На собрание кредиторов обанкротившегося «Новатора» пришла только налоговая
Сегодня, 08:04