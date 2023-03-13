В ГД назвали “закулисным договорнячком” отношение Запада к подрыву “Северных потоков”

Как сообщает pravda.ru, ссылаясь на слова парламентария, министр иностранных дел России настаивает на том, что добиваться международного расследования необходимо исключительно дипломатическими путями. Однако, по оценке Ананских, сейчас на международной арене происходит “какой-то закулисный договорнячок между Германией, Данией, Швецией и США”. Депутат считает, что такого быть не должно. Тем более, речь идет о подрыве междугородного трубопровода, который является собственностью международного консорциума, а не какого-то отдельного государства.