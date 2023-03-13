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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В ГД назвали “закулисным договорнячком” отношение Запада к подрыву “Северных потоков”

Сегодня, 14:40
Депутат Государственной думы Игорь Ананских озвучил план действий России, который помог бы отыскать виновников теракта на “Северных потоках”.

Как сообщает pravda.ru, ссылаясь на слова парламентария, министр иностранных дел России настаивает на том, что добиваться международного расследования необходимо исключительно дипломатическими путями. Однако, по оценке Ананских, сейчас на международной арене происходит “какой-то закулисный договорнячок между Германией, Данией, Швецией и США”. Депутат считает, что такого быть не должно. Тем более, речь идет о подрыве междугородного трубопровода, который является собственностью международного консорциума, а не какого-то отдельного государства.

Депутат считает, что Москва через ООН и прочие площадки должна настаивать на созыве международной комиссии по разбирательству инцидента.

По мнению собеседника издания, пока поведение генсека ООН кажется крайне постыдным в сложившейся ситуации. Он не торопится созывать комиссию, несмотря на то, что Организация объединенных наций должна заботиться об установлении спокойствия в мире. Сейчас от ООН требуется найти виновника подрыва газопроводов и собрать в этих целях комиссию любыми возможными способами.

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