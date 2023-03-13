Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В Советском округе Омска открылся кадровый центр «Работа России», он расположен по улице 22 Апреля, 19/1. В ведомстве восемь окон приема, зал групповых занятий, пространство для онлайн-подачи заявлений. Как сообщили в пресс-службе министерства труда Омской области, это уже четвертый по счету кадровый центр, открывшийся в регионе.
В центре ежедневно могут принимать больше 50 человек. Все услуги бесплатны.
«Все кадровые центры функционируют по принципу одного окна под брендом „Работа России“. В рамках модернизации происходит не только внешняя перезагрузка — меняются подходы в работе с соискателями. Кадровые центры становятся точками притяжения для ищущих работу омичей и представителей работодателей, а также площадками для проведения различных тематических мероприятий», — рассказал министр труда и социального развития Владимир Куприянов.
Две недели назад на Левобережье также открылся новый кадровый центр. Он расположен по адресу улица 70 лет Октября, 25, корп. 2. В учреждении готовы принимать до 400 человек в день — работают 33 окна, из них пять — по вопросам профессионального обучения. Услуги кадрового центра доступны для соискателей Кировского, Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска, а также из Омского района.