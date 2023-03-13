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Published Сегодня, 03:03

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Updated Сегодня, 03:05

Уже четвертый в регионе. В Советском округе Омска открылся кадровый центр

13 марта 2023, 03:03
Фото: Министерство труда Омской области

В Омске открылся еще один кадровый центр «Работа России»

В ведомстве готовы принимать больше 50 человек в день. Все услуги бесплатны.

В Советском округе Омска открылся кадровый центр «Работа России», он расположен по улице 22 Апреля, 19/1. В ведомстве восемь окон приема, зал групповых занятий, пространство для онлайн-подачи заявлений. Как сообщили в пресс-службе министерства труда Омской области, это уже четвертый по счету кадровый центр, открывшийся в регионе.

В центре ежедневно могут принимать больше 50 человек. Все услуги бесплатны.

«Все кадровые центры функционируют по принципу одного окна под брендом „Работа России“. В рамках модернизации происходит не только внешняя перезагрузка — меняются подходы в работе с соискателями. Кадровые центры становятся точками притяжения для ищущих работу омичей и представителей работодателей, а также площадками для проведения различных тематических мероприятий», — рассказал министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Две недели назад на Левобережье также открылся новый кадровый центр. Он расположен по адресу улица 70 лет Октября, 25, корп. 2. В учреждении готовы принимать до 400 человек в день — работают 33 окна, из них пять — по вопросам профессионального обучения. Услуги кадрового центра доступны для соискателей Кировского, Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска, а также из Омского района.

Фото: Министерство труда Омской области
В Омске открылся новый кадровый центр, который принимает до 400 человек в день
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#Евгений Игишев#Город#Общество#Работа#Кадровый центр#Вакансии#Омск
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