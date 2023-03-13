Туалетами на омских пляжах займется фирма «Экос» из Кургана

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
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Updated Сегодня, 10:50
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» мэрии Омска нашел подрядчика, который займется установкой и обслуживанием биотуалетов на муниципальных городских пляжах. По контракту, эту нужную во всех смыслах работу доверили ООО «Экос», которая зарегистрирована в Кургане.
Как значится в документах, за чуть более 1.7 млн рублей «Экос» с 28 мая по 31 августа текущего года установит и будет обслуживать туалеты на 4 омских пляжах, - «Советский», «Центральный-1», «Центральный-2» и «Кировский».
Всего на этих пляжах должно появиться 8 кабинок, видимо по 2 на каждый, которые изготовлены из пожаро-безопасного и ударопрочного полиэтилена низкого давления. При этом все биотуалеты должны быть в собственности исполнителя контракта. Отметим, что в одном из пунктов договора прописано, что плата за пользование этими туалетами с посетителей не допускается.
Теперь о том, кто же займется пляжно-туалетным хозяйством. ООО «Экос» была зарегистрирована в городе Курган 6 октября 2021 года. На данный момент единственным учредителем общества является предприниматель Роман Козарлыга, а руководит – Любовь Вохмина. Основным видом деятельности компании указан: «сбор неопасных отходов».
В прошлом году «Экос» получил 5 государственных контрактов с омскими больницами и родильными домами на оказание услуг по транспортировке и размещению биологических отходов класса «А». Еще 5 договоров, в том числе с УДХБ, были заключены в этом году. Общая цена полученных подрядов превысила 13.6 млн рублей.
Отметим, что некогда Роман Козарлыга был генеральным директором омского ООО «Экоиндустрия», которое 18 ноября 2021 года попало под исключение из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений о юридическом лице.
Одним из соучредителей «Экоиндустрии» значился омский предприниматель Евгений Целиков, который до лета 2017 года возглавлял ООО «Экотехпром», - омскую фирму, которая специализируется на сборе отходов, и по итогам 2021 года имела выручку в 120.8 млн рублей.
Добавим, что курганский «Экос», возможно, никак не связан с другим «Экосом», - закрытым акционерным обществом, зарегистрированным в Екатеринбурге, которое является главным возчиком мусора в Омской области. Во всяком случае, в открытых данных никаких связей не прослеживается.