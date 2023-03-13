Туалетами на омских пляжах займется фирма «Экос» из Кургана

Всего на этих пляжах должно появиться 8 кабинок, видимо по 2 на каждый, которые изготовлены из пожаро-безопасного и ударопрочного полиэтилена низкого давления. При этом все биотуалеты должны быть в собственности исполнителя контракта. Отметим, что в одном из пунктов договора прописано, что плата за пользование этими туалетами с посетителей не допускается.