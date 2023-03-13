Центральноамериканская республика Никарагуа приостановила дипотношения с Ватиканом

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Как сообщает газета “Известия”, президент Никарагуа Даниэль Ортега уже распорядился закрыть диппредставительство в Ватикане и посольство Ватикана в республике.
Причиной данного решения называют слова папы Франциска, сравнившего правительство Никарагуа с диктатурой.
Напомним, Никарагуа и ещё 6 стран проголосовали против прозападной резолюции ООН “О принципах справедливого мира на Украине”. Документ поддержала 141 страна, ещё 32 государства, в том числе Китайская Народная Республика, воздержались от голосования.