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Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Центральноамериканская республика Никарагуа приостановила дипотношения с Ватиканом

Сегодня, 17:32
МИД Никарагуа, в официальном аккаунте в соцсети, опубликовал сообщение о приостановлении дипломатических отношений с Ватиканом. Запись появилась 12 марта.

Как сообщает газета “Известия”, президент Никарагуа Даниэль Ортега уже распорядился закрыть диппредставительство в Ватикане и посольство Ватикана в республике.

Причиной данного решения называют слова папы Франциска, сравнившего правительство Никарагуа с диктатурой.

Напомним, Никарагуа и ещё 6 стран проголосовали против прозападной резолюции ООН “О принципах справедливого мира на Украине”. Документ поддержала 141 страна, ещё 32 государства, в том числе Китайская Народная Республика, воздержались от голосования.

 

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