Результаты исследований. Омички пожаловались на профессиональную дискриминацию

Опрашиваемые отметили, что раньше случаев профессиональной дискриминации было больше. Омичи также рассказали, какими качествами должен обладать сотрудник, чтобы соответствовать образу успешной женщины и успешного мужчины. В итоге ключевыми факторами успеха как для женщин, так и для мужчин стал один и то же набор: уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели, а также лидерские качества.