Результаты исследований. Омички пожаловались на профессиональную дискриминацию

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
34% омичей считают, что женщины подвергаются профессиональной дискриминации. Статистику приводут сервис по поиску работы HeadHunter. По мнению респондентов, женщинам чаще отказывают в трудоустройстве, реже поднимают зарплату. Подобная дискриминация чаще происходит в сфере искусств, медиа, среди юристов и банковских служащих.
Опрашиваемые отметили, что раньше случаев профессиональной дискриминации было больше. Омичи также рассказали, какими качествами должен обладать сотрудник, чтобы соответствовать образу успешной женщины и успешного мужчины. В итоге ключевыми факторами успеха как для женщин, так и для мужчин стал один и то же набор: уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели, а также лидерские качества.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области зарплатные ожидания женщин на 15 тысяч рублей ниже, чем у мужчин. Почти половина (49%) всех резюме на сайтах по поиску работы приходится на женщин. Чаще всего омички рассматривают вакансии администратора или продавца (по 10%), менеджера в сфере продаж (9%), бухгалтера (6%), секретаря и менеджера по работе с партнерами (по 4%).