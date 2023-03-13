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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Терапевт Чиркова: в основе переедания лежит страх голода

Сегодня, 10:02
Когда человек боится голода или часто думает о еде, то он рискует столкнуться с проблемой переедания. Она заключается в том, что человек хочет есть даже тогда, когда сытый.

Терапевт Ольга Чиркова в беседе с корреспондентами издания NEWS.ru обратила внимание на опасность привычки перекусывать «чем-нибудь вкусненьким». Врач имела ввиду продукты, которые не отличают полезным составом. Следует отметить, что при таких перекусах люди потом зачастую жалеют, что объелись.

В качестве основных причин переедания Чиркова указала привычку есть по ночам, то есть после одиннадцати часов вечера. Переедание дает о себе знать такими симптомами, как тошнота, сонливость, чувство тяжести. При этом человек понимает, что ест сверх меры, однако не может себя контролировать.

Если во время еды смотреть телевизор, работать за компьютером или увлекательно общаться с друзьями, то можно пропустить, что чувство насыщения уже пришло. Следствием этого является переедание.

Другой момент, на который обратила внимание специалист, связан с негативными эмоциями – злобой, обидой, возмущением, страхом, тревогой. Иногда люди едят от того, что им скучно.

Еще одной причиной обжорства врач считает проблемы со сном, поскольку из-за активных пищеварительных процессов организма не справляется с энергией. При снижении работоспособности люди также стремятся пополнить силы при помощи пищи.

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