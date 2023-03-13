Специалисты рассказали о правилах подготовки собаки к передержке

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Общественная служба новостей делится правилами подготовки собаки к временной отлучке от хозяина. Владельцу собаки нужно дать как можно больше информации о своем питомце тому, кто будет за ним ухаживать. Тогда и собака, и другой человек будут испытывать меньше стресса.
Важно рассказать об особенностях питания и гигиены собаки, о системе ее поощрения, любимых играх. Обязательно нужно оставить контакты ветеринара, к которому обычно водят питомца. Также важно позаботиться о теплой одежде и средствах гигиены для животного.
Пес будет спокойнее чувствовать себя, если у него будут рядом его знакомые игрушки и предметы быта – лежанка, миска, домик, ошейник, поводок, полотенце, расческа и другие принадлежности. Еда и лакомства также должны быть привычными для питомца. Кроме этого, нужно подготовить ветеринарный паспорт, в который занесены все прививки и обработки.
Собаки не сразу привыкают к новым людям, поэтому нового опекуна нужно подключить к заботе о питомце заблаговременно. Например, начать вместе кормить собаку, прогуливать ее. На новом месте собаку сначала нужно оставлять на несколько часов, потом можно на сутки и больше.
Если временный опекун – новичок в этом деле, то нужно ознакомить его с основными правилами поведения с животным. Например, человек всегда следует впереди, а собака – за ним. Рулетку нужно держать крепко. Животных не кормят со стола. Человек всегда заходит в помещение первым.
Оставляя питомца на передержку в зоогостинице, не следует перекармливать его. В день заезда важно как можно больше и ласковее разговаривать с собакой, а главное – не показывать своего волнения. Животное сразу почувствует это и может разволноваться. Если хозяин ведет себя спокойно и уверенно, собака легче адаптируется к новым условиям.