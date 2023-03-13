Специалисты рассказали о правилах подготовки собаки к передержке

Пес будет спокойнее чувствовать себя, если у него будут рядом его знакомые игрушки и предметы быта – лежанка, миска, домик, ошейник, поводок, полотенце, расческа и другие принадлежности. Еда и лакомства также должны быть привычными для питомца. Кроме этого, нужно подготовить ветеринарный паспорт, в который занесены все прививки и обработки.