Си Цзиньпин заявил о намерениях КНР воссоединиться с Тайванем

По его словам, для этого необходимо реализовать общую стратегию партии по решению этого вопроса в новую эпоху, соблюдать принцип единого Китая, а также бороться с вмешательством внешних сил и сепаратистской деятельностью за “независимость Тайваня”. Об этом пишет RTVI.