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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Си Цзиньпин заявил о намерениях КНР воссоединиться с Тайванем

Сегодня, 14:43
В ходе заключительного заседания Всекитайского собрания народных представителей председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение с Тайванем - не просто желание “всего китайского народа”, но и “суть возрождения” Китая.

По его словам, для этого необходимо реализовать общую стратегию партии по решению этого вопроса в новую эпоху, соблюдать принцип единого Китая, а также бороться с вмешательством внешних сил и сепаратистской деятельностью за “независимость Тайваня”. Об этом пишет RTVI.

Более того, Си Цзиньпин подчеркнул, что создание сильного Китая “неотделимо от долгосрочного процветания и стабильности Гонконга и Макао” (двух автономных административных единиц в составе КНР).

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