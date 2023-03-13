Си Цзиньпин заявил о намерениях КНР воссоединиться с Тайванем

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
По его словам, для этого необходимо реализовать общую стратегию партии по решению этого вопроса в новую эпоху, соблюдать принцип единого Китая, а также бороться с вмешательством внешних сил и сепаратистской деятельностью за “независимость Тайваня”. Об этом пишет RTVI.
Более того, Си Цзиньпин подчеркнул, что создание сильного Китая “неотделимо от долгосрочного процветания и стабильности Гонконга и Макао” (двух автономных административных единиц в составе КНР).