Сбербанк и УМВД запускают в Омске конкурс социальных роликов

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В минувшем году доля хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составила 34 % от общего количества зарегистрированных преступлений против собственности, а размер причиненного ими материального ущерба в нашем регионе составил более 95 млн рублей. С целью повышения осведомленности жителей региона о возможных способах мошенничества и борьбы и с ними, УМВД России по Омской области совместно с Омским отделением Сбербанка запускает конкурс социальных роликов.
Основные условия конкурса:
Требования к ролику:
Как подать заявку на участие в конкурсе?
Как пройдет оценка конкурсантов и распределится призовой фонд?
3 место — 10 000 руб.
2 место — 15 000 руб.
1 место — 25 000 руб.
Не упустите возможность помочь вашим близким, друзьям и знакомым избежать обмана со стороны мошенников!
Генерал-майор полиции Вячеслав Крючков, начальник УМВД России по Омской области:
— К сожалению, преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, совершаются в нашем регионе ежедневно. При этом, потерпевшие от рук мошенников, как показывает практика, ранее уже были проинформированы о подобных схемах обмана, видели профилактическую информацию, социальную рекламу, но по какой-то причине полагали, что их эта ситуация не коснется. Надеюсь, что проведение конкурса будет способствовать более эффективному предупреждению преступлений данного вида, позволит обратить внимание на эту проблему всех слоев населения, тем самым повысив бдительность граждан.
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:
— Сбер всегда готов сотрудничать с УМВД при расследовании фактов мошенничества в отношении наших клиентов. Но в этом вопросе очень важна профилактика. Уже третий год Омское отделение Сбербанка реализует просветительские проекты, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения, и в том числе противодействие дистанционному мошенничеству, как цифровому, так и основанному на приемах социальной инженерии. Этот конкурс — еще один способ привлечь внимание граждан к актуальной проблеме, и вовлечь в эту тему молодежь. Уверена, это не последняя наша совместная инициатива с УМВД в целях защиты сбережений граждан.