Сбербанк и УМВД запускают в Омске конкурс социальных роликов

В минувшем году доля хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составила 34 % от общего количества зарегистрированных преступлений против собственности, а размер причиненного ими материального ущерба в нашем регионе составил более 95 млн рублей. С целью повышения осведомленности жителей региона о возможных способах мошенничества и борьбы и с ними, УМВД России по Омской области совместно с Омским отделением Сбербанка запускает конкурс социальных роликов.