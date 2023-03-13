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Сбербанк и УМВД запускают в Омске конкурс социальных роликов

13 марта 2023, 09:39
Фото: 1MI
Дистанционное мошенничество – одна из серьезнейших проблем современности. Мошенники идут в ногу со временем и постоянно совершенствуют схемы обмана граждан.

В минувшем году доля хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составила 34 % от общего количества зарегистрированных преступлений против собственности, а размер причиненного ими материального ущерба в нашем регионе составил более 95 млн рублей. С целью повышения осведомленности жителей региона о возможных способах мошенничества и борьбы и с ними, УМВД России по Омской области совместно с Омским отделением Сбербанка запускает конкурс социальных роликов.

Основные условия конкурса:

  • Участники — студенты омских вузов и ссузов
  • Формат — съемка видеоролика или анимационного ролика на заданную тему
  • Срок приема заявок и готовых работ — с 17 марта по 17 апреля 2023 г.
  • Подведение итогов конкурса — до 21 апреля 2023 г.
  • Награждение победителей — до 28 апреля 2023 г.
  • Для потенциальных участников конкурса будет организована экспертная консультация по теме дистанционного мошенничества.

Требования к ролику:

  • Тематика ролика — дистанционное мошенничество (примеры конкретных тем будут направлены участникам дополнительно)
  • Жанр съемки — любой на усмотрение автора, главное — привлечь внимание жителей Омской области к проблеме дистанционного мошенничества
  • Продолжительность ролика — до 1,5 минут
  • Формат съемки — горизонтальный
  • Минимальное требование к качеству видео — разрешение от 1920*1080
  • Дополнительно — в содержании ролика можно использовать официальную статистику (будет направлена дополнительно)
  • В дополнение к ролику необходимо заполнить и отправить организаторам разрешение на использование изображения (подписанный скан документа на каждого участника, задействованного в ролике)
  • При наличии голосовой речи в ролике желательны субтитры.

Как подать заявку на участие в конкурсе?

  • пройти google-опрос
  • в течение суток по указанному в заявке номеру (в Telegram) придут темы для роликов и дополнительная информация, которую можно использовать при создании видео

Как пройдет оценка конкурсантов и распределится призовой фонд?

  • Экспертное жюри проведет оценку всех конкурсных видео и выберет три победителя
  • Призовой фонд распределен следующим образом

3 место — 10 000 руб.

2 место — 15 000 руб.

1 место — 25 000 руб.

Не упустите возможность помочь вашим близким, друзьям и знакомым избежать обмана со стороны мошенников!

Генерал-майор полиции Вячеслав Крючков, начальник УМВД России по Омской области:

— К сожалению, преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, совершаются в нашем регионе ежедневно. При этом, потерпевшие от рук мошенников, как показывает практика, ранее уже были проинформированы о подобных схемах обмана, видели профилактическую информацию, социальную рекламу, но по какой-то причине полагали, что их эта ситуация не коснется. Надеюсь, что проведение конкурса будет способствовать более эффективному предупреждению преступлений данного вида, позволит обратить внимание на эту проблему всех слоев населения, тем самым повысив бдительность граждан.

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:

— Сбер всегда готов сотрудничать с УМВД при расследовании фактов мошенничества в отношении наших клиентов. Но в этом вопросе очень важна профилактика. Уже третий год Омское отделение Сбербанка реализует просветительские проекты, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения, и в том числе противодействие дистанционному мошенничеству, как цифровому, так и основанному на приемах социальной инженерии. Этот конкурс — еще один способ привлечь внимание граждан к актуальной проблеме, и вовлечь в эту тему молодежь. Уверена, это не последняя наша совместная инициатива с УМВД в целях защиты сбережений граждан.

 

#Омская область#Омск#Общество#Полиция#Мошенники#Деньги#Мошенничество
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