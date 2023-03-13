Самолет экстренно посадили в Омске из-за плохого самочувствия пассажирки

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В телеграм-канале Aviaincident сообщили, что на рейсе «Аэрофлота» по маршруту Новосибирск — Москва самолет посадили в Омске. Экипаж запросил разрешения на посадку в 06:35 по омскому времени из-за пассажира, почувствовавшего недомогание.
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу Омского аэропорта им. Карбышева. В 07:01 рейс AFL1549 из Новосибирска успешно приземлился, а вылетел дальше уже в 08:14. Пассажиры во время вынужденной задержки оставались на борту. С рейса сняли 60-летнюю женщину, которой стало нехорошо. Она осталась в Омске.