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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Самолет экстренно посадили в Омске из-за плохого самочувствия пассажирки

13 марта 2023, 09:33
Фото: Город55
иллюстрация
Пожилую женщину сняли с рейса и оставили в Омске. Самолет с остальными пассажирами отправился дальше — в Москву.

В телеграм-канале Aviaincident сообщили, что на рейсе «Аэрофлота» по маршруту Новосибирск — Москва самолет посадили в Омске. Экипаж запросил разрешения на посадку в 06:35 по омскому времени из-за пассажира, почувствовавшего недомогание.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу Омского аэропорта им. Карбышева. В 07:01 рейс AFL1549 из Новосибирска успешно приземлился, а вылетел дальше уже в 08:14. Пассажиры во время вынужденной задержки оставались на борту. С рейса сняли 60-летнюю женщину, которой стало нехорошо. Она осталась в Омске.

Омичам сообщили об отмене субсидируемого рейса Омск — Челябинск
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#Дарья Зыкова#Авиаперевозки#Пассажиры#Пожилые люди#Плохое самочувствие#Сняли с рейса#Омск#Общество#Город#Новости
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