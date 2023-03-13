Самолет экстренно посадили в Омске из-за плохого самочувствия пассажирки

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу Омского аэропорта им. Карбышева. В 07:01 рейс AFL1549 из Новосибирска успешно приземлился, а вылетел дальше уже в 08:14. Пассажиры во время вынужденной задержки оставались на борту. С рейса сняли 60-летнюю женщину, которой стало нехорошо. Она осталась в Омске.