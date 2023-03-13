Российские маркетплейсы и обычные магазины предлагают уравнять в обязанностях

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Организация предоставила перечень ситуаций, в которых правила обмена и возврата покупок в популярных маркетплейсах идут вразрез с действующими законами, передает Общественная служба новостей.
По словам представителя Роспотребнадзора Андрея Пучковского, в ведомство часто поступают жалобы на то, что при покупке товаров через интернет отсутствует процедура обмена товара, которая является обязательной по законодательству.
По факту получается, что покупатель возвращает некачественную вещь, получает за нее деньги, а потом приобретает ее снова. При этом цена на вещь может возрасти.
В соответствии с законом «О защите прав потребителей», покупатель вправе обменять некачественный или неподходящий товар в течение 14 дней после покупки.